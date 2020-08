I nuovi positivi di oggi sono davvero tanti: 552, ieri erano stati 402, per un totale di 249.756. In calo, almeno, il bilancio delle nuove vittime: 3, ieri era stato di 6, per un totale di 35.190 decessi.

I dimessi e guariti sono in aumento di altre 319 unità, per un dato complessivo di 201.642. Continua a crescere la curva epidemiologica: gli attualmente positivi sono 12.924, mentre ieri ne risultavano 12.694. Nelle ultime 24 ore l’incremento dei tamponi effettuati è stato di 59 mila, per cui quasi simile a quello di ieri di oltre 58 mila.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, restano 42 i ricoverati nelle terapie intensive ma, rispetto a ieri, si registrano 17 ricoverati in più con sintomi: per un totale di 779.

In Lombardia, per fortuna, non si registrano decessi ed i nuovi casi calano da 118 a 69. Molto male il Veneto con 183 nuovi positivi, anche se è ormai di dominio pubblico la notizia sui 244 nuovi infetti della ex Caserma Serena di Treviso. Non bene nemmeno la Sicilia, con 27 nuovi positivi, e la Basilicata: dove sono stati trovati 21 nuovi positivi, di cui 20 ospiti di una struttura di accoglienza nel materano dopo essere arrivati dalla Sicilia. Ma all’appello ne manca uno, scappato in Francia dalla moglie incinta, prima di conoscere l’esito del prelievo.