I nuovi contagi sono 230, ieri erano stati 162, per un totale di 243.736 infetti dall’inizio dell’emergenza.

Aumentano anche le vittime che, purtroppo, superano quota 35 mila: per la precisione 35.017, con altri 20 morti in un giorno (ieri erano stati 17). Una tragedia che sembra non avere fine.

Il conto dei guariti e dimessi sale a 196.246, con un incremento di altre 230 unità. Gli attualmente positivi sono 20 in meno rispetto a ieri, per un totale di 12.473.

In aumento anche i tamponi: oggi 50.432 (ieri ne erano stati effettuati 48.449), per un totale superiore ai 6 milioni.

Per fortuna scendono ancora i ricoveri nelle terapia intensive, arrivati a 53 mentre ieri erano 57.

In Lombardia i nuovi infetti sono aumentati in un giorno da 63 a 80, mentre le vittime sono raddoppiate da 5 a 10. Ancora tanti nuovi contagi anche in Emilia Romagna, 46. In Sicilia i nuovi positivi sono 17 (14 di questi sono migranti pakistani sbarcati a Pozzallo), in Calabria 8 (si tratterebbe dei congiunti della bambina di 4 anni di Cosenza risultata positiva ieri).