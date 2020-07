Dopo la discesa di ieri, oggi si registra un aumento dei nuovi casi: passati, in in 24 ore, da 138 a 193. Dall’inizio dell’emergenza, i contagiati sono diventati complessivamente 242.149. Diminuiti, invece, i decessi: anche se purtroppo ci hanno lasciati altre 15 persone (ieri i morti erano stati 30), per un totale di 34.914 vittime affette solo, o anche, da Covid-19.

Nella casella riservata ai guariti o dimessi, oggi troviamo un + 825, per un totale di 193.640 unità. Gli attualmente positivi scendono anche oggi (rispetto a ieri -647), per un totale di 13.595 pazienti. Tornano a salire, anche se di un unico ricovero, le terapie intensive: 71.

Oggi risultano 50.443 tamponi, ieri erano ne erano stati eseguiti 43.219.

In Lombardia i nuovi infetti sono 71 (ieri erano 53), con 12 vittime; preoccupa l’Emilia Romagna, con 49 nuovi casi.