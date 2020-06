Con il deciso incremento della Lombardia, nelle ultime 24 ore in Italia sono saliti di parecchio i nuovi positivi: arrivati a 379, molti di più dei 202 di ieri e con quasi 10 mila tamponi in meno (ma non in Lombardia).

I decessi, in un giorno, sono calati da 71 a 53; mentre la curva degli attualmente positivi oggi è scesa di 1.073 unità. Il totale dei guariti è cresciuto di altre 1.399 persone.

Ancora numeri completamente diversi rispetto a ieri, con i nuovi contagi schizzati in 24 ore da 99 a 252. Sono stati eseguiti anche più tamponi, 13.376 odierni contro i 9.848 prelievi di ieri. Leggera diminuzione dei decessi: oggi 25, ieri 32. Tanti nuovi casi anche in Piemonte (42).





Il bollettino della Protezione Civile del 11 giugno



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.142, con un incremento rispetto a ieri di 379 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 30.637, con una decrescita di 1.073 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 236 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. 4.131 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 189 pazienti rispetto a ieri.

26.270 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 53 e portano il totale a 34.167. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 171.338, con un incremento di 1.399 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.