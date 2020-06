La terza fase, quella del liberi tutti, inizia con un leggero incremento delle vittime, passate dalle 60 di ieri alle 71 di oggi, e con una sostanziale conferma del numero dei nuovi contagiati.

I nuovi casi sono passati dai 318 di ieri, ai 321 delle ultime 24 ore. Dobbiamo però puntualizzare che in tutto il Mezzogiorno non ci sono stati nuovi positivi, eccetto che in Campania (12) e in Puglia (appena 1).

Complice il 2 giugno, sono stati effettuati molti meno tamponi: ieri 37.299, due giorni fa 52.159, per un totale che sfiora ormai i 4 milioni prelievi dall’inizio dell’emergenza.

La curva degli attualmente positivi è calata meno che nei scorsi giorni: la diminuzione odierna è stata di 596 unità, mentre ieri aveva fatto segnare un -1.474.

Si sono ridotte anche le guarigioni: oggi 846, mentre ieri erano risultate 1.737.

In Lombardia oggi 237 nuovi casi (a fronte dei 187 di ieri) e 29 decessi (ieri erano 12).



Il bollettino della Protezione Civile del 2 giungo



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.836, con un incremento rispetto a ieri di 321 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 39.297, con una decrescita di 596 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 353 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 55 pazienti rispetto a ieri.

5.742 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 174 pazienti rispetto a ieri.

33.202 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 33.601. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 160.938, con un incremento di 846 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.686 in Piemonte, 2.839 in Emilia-Romagna, 1.387 in Veneto, 973 in Toscana, 514 in Liguria, 2.818 nel Lazio, 1.310 nelle Marche, 869 in Campania, 1.036 in Puglia, 222 nella Provincia autonoma di Trento, 880 in Sicilia, 233 in Friuli Venezia Giulia, 736 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 146 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 110 in Calabria, 127 in Molise e 23 in Basilicata.