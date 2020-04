Il numero dei dimessi e guariti ha superato i nuovi casi, anche se questi ultimi sono comunque oltre 2.600. Gli attualmente positivi sono calati in modo deciso rispetto ai 10 di ieri, facendo segnare un -851 che supera in modo netto il -528 di due giorni fa.

Purtroppo sono sempre tantissime le vittime: anche oggi quasi 500, per un totale di oltre 25.500. Per cui, anche se la curva continua a scendere, certamente non possiamo gioire. Quello sui decessi continue ad essere un dato assolutamente insopportabile.

Inoltre, segnaliamo che il 10,7% del totale dei casi di COVID-19 sono stati diagnosticati tra gli operatori sanitari. Il 68% degli operatori colpiti sono donne e le categorie più colpite sono: ostetrici e infermieri (43,2%); medici ospedalieri (19%); operatori socio sanitari (9.9%).



Il bollettino della Protezione Civile



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri.

22.871 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 934 pazienti rispetto a ieri.

81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in Veneto, 6.171 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.486 nel Lazio, 2.978 in Campania, 1.871 nella Provincia autonoma di Trento, 2.936 in Puglia, 1.135 in Friuli Venezia Giulia, 2.301 in Sicilia, 2.100 in Abruzzo, 1.494 nella Provincia autonoma di Bolzano, 355 in Umbria, 817 in Sardegna, 823 in Calabria, 463 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 198 in Molise.









Le ipotesi sulla fase 2



Intanto, cominciano a farsi strada le prime voci sulle modalità di avvio della fase 2 anche se ancora nulla è stato deciso.

Secondo l’Ansa, dalla metà di maggio si dovrebbe autorizzare prima l'apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti. E' l'idea sul tavolo del governo, in vista della fase 2. L'ipotesi è che il 4 maggio queste attività restino ancora ferme ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, già permesse. Non sarebbero ancora definite date, ma un'ipotesi sarebbe far riaprire i negozi dall'11 maggio, la ristorazione dal 18.

Permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all'interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale.

Dal quattro maggio potrebbero ripartire i settori manifatturieri e delle costruzioni oltre ad alcuni esercizi commerciali, secondo quanto detto da Conte nella videoconferenza con i sindacati sulla fase due spiegando che ci sarà un allentamento delle misure restrittive "ma non in maniera indiscriminata" perché "sarebbe da irresponsabili". Non è uno stravolgimento ma un allentamento, ha detto, le regole non salteranno ma le raccomandazioni sarebbero adattate alla nuova fase".