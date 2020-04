Dai dati diramati dalla Protezione Civile emerge un quadro che, per i nuovi contagi ed i decessi, rispecchia sostanzialmente quello di ieri.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 1.189 (ieri erano risultati 1.127 in più rispetto al giorno precedente), per un totale di attualmente positivi pari a 106.607 pazienti.

I morti da ieri sono stati 525, contro i 578 del giorno prima: le vittime sono salite a 22.170.

Il compiuto dei casi totali (onnicomprensivi dei guariti, attualmente positivi e morti) è arrivato a 168.941 (+3.786, mentre ieri era stato registrato un + 2667). Le guarigioni rispetto a ieri sono state 2.072 (ieri erano state 962), per un totale di 40.164 guariti.

Va sempre meglio la situazione negli ospedali: confermando un trend in evidente calo ormai da più giorni.

I ricoverati con sintomi sono il 25% dei contagiati, ovvero 26.893 pazienti, con 750 persone dimesse da ieri. Vistoso calo anche nelle terapie intensive, con 143 pazienti in meno di ieri: ovvero 2.936 (pari al 3% del totale degli attualmente infetti), mai così pochi dal 21 marzo.

La maggior parte degli infetti, 76.778 (72%), sono in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise.