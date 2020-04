Sono stati diffusi i dati sull’epidemia di Coronavirus relativi ad oggi: i numeri, oltre che essere sempre altalenanti, hanno anche confermato una situazione generale che seguita ad essere stazionaria.

Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato che “sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI”.

I casi totali nel nostro Paese sono 132.547, al momento sono 93.187 le persone che risultano positive al virus: 1.941 in più di ieri, in evidente diminuzione rispetto al precedente aumento di 2.972 positivi.

Le persone guarite sono 22.837, ma i morti sono saliti a 16.523: ovvero 636 nelle ultime 24 ore, mentre ieri era stato registrato il dato più basso dal 19 marzo con 525 vittime in più rispetto al giorno prima.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, in lieve aumento rispetto al calo di ieri; in terapia intensiva attualmente sono ricoverate 3.898 persone (fortunatamente ancora in calo rispetto alle 3.977 di ieri), mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.469 in Lombardia, 13.051 in Emilia-Romagna, 10.545 in Piemonte, 9.722 in Veneto, 5.301 in Toscana, 3.706 nelle Marche, 3.300 nel Lazio, 3.117 in Liguria, 2.698 in Campania, 2.115 in Puglia, 1.815 in Sicilia, 1.838 nella Provincia autonoma di Trento, 1.396 in Friuli Venezia Giulia, 1.425 in Abruzzo, 1.260 nella Provincia autonoma di Bolzano, 872 in Umbria, 819 in Sardegna, 722 in Calabria, 567 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 187 in Molise.