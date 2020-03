Alla consueta conferenza stampa sui dati nazionali delle ultime 24 ore era presente Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Purtroppo, anche se per la Lombardia il governatore Fontana si è detto ottimista per il rallentamento della curva, in generale numeri sono ancora allarmanti.

Le vittime da ieri sono state 919, anche se Arcuri ha spiegato che 50 erano sfuggite all’ultimo computo fermatosi a 662 morti, per un totale finora di 9.134 decessi. Dato cui fa da contraltare quello delle guarigioni: finora, 10.950.

Piccola diminuzione dei nuovo contagi, comunque tanti e non molto lontani dai picchi della settimana scorsa (il 21 marzo erano stati 4.821): oggi i nuovi casi Covid sono 4.401, contro i 4.492 di ieri, che fanno salire il numero delle persone attualmente positive in Italia a 66.414. Mentre le persone colpite complessivamente dal virus diventano, conteggiando anche i morti ed i guariti, 80.539. Il totale dei ricoverati in Terapia Intensiva è di 3.732 pazienti, 120 in più rispetto a ieri.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 23.895 in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.