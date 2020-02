Sono in vigore le ulteriori disposizioni adottate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dPCM) 25 febbraio 2020 per l'attuazione del decreto legge n.6/2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide... -->continua

28/02/2020 - Corigliano: paura sulla 106, in fiamme un autoarticolato

Grande paura oggi pomeriggio lungo la Statale 106, in territorio del Comune di Corigliano Rossano, dove, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco la cabina di un autoarticolato.

Illeso l’autista, che per fortuna è riuscito a mettersi in sal...-->continua