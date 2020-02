Ad oggi, sono saliti a 29 i decessi (dato ancora provvisorio) ed a 1128 le persone che in Italia hanno contratto il coronavirus: lo dicono le ultime stime ufficiali della Protezione Civile, aggiornate alle ore 18 del 29 febbraio. Ieri, i contagiati erano 888 ed i morti risultavano 21.

Sempre ieri, la governatrice della Calabria Jole Santanelli aveva informato circa l’esito positivo di un tampone effettuato a Cetraro ed esaminato all’Ospedale di Cosenza.

La Protezione Civile, nel successivo bollettino ufficiale delle ore 18, aveva inserito questo caso nel computo totale (confermandolo anche oggi), individuando il primo contagio registrato in Calabria e di cui è ancora attesa la conferma ufficiale.

La prassi seguita dalla Protezione Civile è questa in quanto tutti i casi positivi segnalati dalle Regioni, sono stati poi confermati tali dall’Istituto Superiore della Sanità.

Dalle notizie che sono trapelate si tratterebbe di un pensionato, dializzato a Cetraro, di ritorno in pullman dal lodigiano, dove risiede, che si sarebbe posto immediatamente in isolamento volontario informando le autorità del suo arrivo.

Ma stando a quanto riportato sulle colonne del Quotidiano del Sud, il direttore sanitario dello Spoke di Paola-Cetraro, Vincenzo Cesareo, parlerebbe di un secondo test (definito più affidabile) cui sarebbe stato sottoposto l’uomo e che sarebbe risultato negativo. Se fosse confermata quest’ultima ipotesi, da altri smentita, ci troveremmo davanti a un falso positivo.

L’uomo, essendo completamente asintomatico, avrebbe poche probabilità di contagiare altri. Insieme a lui, e alla moglie, sono finiti in quarantena anche gli altri viaggiatori a bordo del pullman, che sarebbero stati tutti rintracciati.

Si resta comunque in attesa della conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto previsto dal protocollo.



Nel dettaglio (la Protezione Civile precisa che le persone risultate positive sono 1049): i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.