NEWS BREVI

17/12/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata

Tursi: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica rimarrà sospesa in via Petrarca fino al termine dei lavori di riparazione.



Genzano di Lucania, Tolve: l'erogazione idrica resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione: a GENZANO DI LUCANIA in contrada Siano e zone limitrofe; a TOLVE nelle contrade Stinco, Colonna Vecchia e zone limitrofe.



Maratea: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in via Massa Piano, via Massa Prato e via Massa Pizarrone. Il ripristino è previsto alle ore 12:00 circa di oggi. 16/12/2019 - Sospensioni idriche 16 dicembre 2019 Salandra: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa nell'intero abitato dalle ore 13:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti. 15/12/2019 - Risultati Calcio Basilicata Eccellenza 15^giornata

Brienza – Policoro 2-1

Castelluccio – Latronico 4-0

Ferrandina – Vultur 0-4

Melfi – Montescaglioso 0-0

Moliterno – Lavello 0-2

Pomarico – Real Senise 5-0

Real Tolve – Rotonda 2-5

Ripacandida – A. Lauria 2-0



Promozione 15^ giornata

Avigliano – Miglionico 0-1

Marconia – San Cataldo 5-2

Moving On The Green V. Potenza 1-1

Oppido – Montalbano 1-0

Paternicum - Rapone 3-1

Vejanum - Tito 1-0

Santarcangiolese – Marmo Platano 2-2

S. Lavello – Venosa 1-3



Prima Categoria Girone B 13^giornata

Castelsaraceno – Grassano 1-3

Lainese – Tramutola 0-0

Montescaglioso – SassiMatera 3-1

Real Chiaromonte – Viggianello 4-1

Tricarico – Salandra 4-0

Tursi – Città dei Sassi Matera 0-3

Episcopia – Peppino Campagna Bernalda 2-1