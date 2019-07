NEWS BREVI

24/07/2019 - Comunicazione sospensione idrica oggi in Basilicata Pomarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel centro storico sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo imprevisti

Senise: per consentire l'esecuzione di lavori di collegamento di un nuovo tronco idrico, l'erogazione dell'acqua potabile nella zona industriale (area Asi) resterà sospesa fino alle ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Lauria: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in località Timparossa resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 23/07/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe.

Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Solferino sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 23/07/2019 - Trasporti: 24/7 stop anche in Basilicata I sindacati lucani aderiranno allo sciopero nazionale di quattro ore del settore dei trasporti del 24 luglio, in diverse fasce orarie: dalle ore 10 alle ore 14 per il trasporto pubblico urbano, dalle ore 17.01 alle 21.01 per quello extraurbano, nelle ultime quattro ore del turno per il trasporto merci e logistica e per le società autostradali, dalle ore 9.01 alle 17.01 per il trasporto ferroviario, e mezzo turno ogni turno nelle attività di supporto al trasporto ferroviario.

E' quanto illustrato ieri, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dai segretari lucani di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil, Franco Tavella, Donato Telesca e Antonio Cefola.Ansa