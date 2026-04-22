Assicurare un lavoro dignitoso a persone che per anni hanno vissuto nella precarietà e ai margini del mondo del lavoro, dando ai lavoratori delle platee ex Rmi e Tsi finalmente un contratto dignitoso; il superamento della visione assistenzialistica con la quale è stata affrontata lattività di forestazione, così come ci è stata trasferita negli anni, trovando ampia condivisione con le forze sociali; rafforzare il comparto dellagro-alimentare. Sono queste le azioni messe in campo che lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo ha illustrato intervenendo a Rifreddo al Congresso regionale della Uila Uil.

Cupparo ha ricordato che da Assessore alle Politiche Agricole, Forestali ed Alimentari nel 2022 ha sottoscritto insieme ai segretari di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil il Contratto integrativo regionale per gli Addetti al settore idraulico agrario e idraulico forestale. Un Contratto  ha sottolineato  che non aveva mai ancora avuto un rinnovo, quale segno più concreto di come abbiamo riconosciuto che il bosco in Basilicata, oltre a rappresentare una risorsa importante di riequilibrio, può diventare la base di un nuovo sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale per lintera Regione. Quanto ai risultati più significativi raggiunti di recente, per la platea ASA nellanno 2025 il progetto attivato ha previsto 123 giornate CAU (contributive), corrispondenti a 102 giornate lavorative effettive. Per lanno 2026 il progetto è in fase di predisposizione da parte del Consorzio di Bonifica della Basilicata. Nellambito del protocollo del fondo di produzione 2024 (royalties) è stata inserita una scheda che prevede un finanziamento per il progetto ASA pari ad 11 milioni 900 mila euro. Per la platea Saap, nellanno 2025 il progetto attivato ha previsto 163 giornate CAU (contributive), corrispondenti a 136 giornate lavorative effettive. Per lanno 2026 il progetto è in fase di predisposizione da parte del Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Nellambito del protocollo del fondo di produzione 2024 (royalties) è stata inserita una scheda che prevede un finanziamento per il progetto ASA pari a 16 milioni 950 mila.

Per la platea ex TIS ed ex RMI i beneficiari sono inseriti nei progetti territoriali di lavori di pubblica utilità (LPU) che non determinano linstaurazione di un rapporto di lavoro. A fronte di un impegno massimo effettivo su base mensile di n. 80 ore, è erogato da ARLAB un contributo mensile di 700 euro. La questione dellincremento delle giornate lavorative  ha detto  è oggetto di confronto tra il Presidente Bardi e i sindacati e necessita degli approfondimenti indispensabili sulle risorse finanziarie necessarie. Quanto allagro-alimentare, in questa fase di crisi determinata dalla grave situazione internazionale e dallincremento dei costi aziendali la competitività  ha detto Cupparo  diventa un valore aggiunto per limprenditoria agro-alimentare e per i produttori lucani che intendiamo perseguire. Possiamo contare su grandi gruppi alimentari  tra tutti Ferrero, Barilla, il comparto acque minerali. Ma un riconoscimento  oltre che ai grandi gruppi e al sistema della cooperazione del Metapontino con il Distretto Agroalimentare  va alle tante piccole imprese locali che trasformano prodotti deccellenza e assicurano occupazione. La prevalenza di piccole e piccolissime imprese, con un tasso di export orientato al 7,1%, richiede un impegno particolare orientato a rispondere alle esigenze maggiori per la tenuta dei posti di lavoro.

Nei giorni scorsi  ha riferito  abbiamo approvato lAvviso pubblico per la costituzione dellITS ACADEMY nellarea tecnologica Sistema Agroalimentare e lattivazione dei percorsi formativi nel triennio 2026/2029, finanziato con 1 Milione 372 mila euro.

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante, alternativo alluniversità, progettato in stretta collaborazione con imprese, enti di ricerca, scuole e università. Lattività che abbiamo portato avanti è stata sempre orientata a difendere il lavoro per la difesa del territorio e il ruolo strategico del comparto alimentare. Continueremo a farlo, insieme al Governo Nazionale, alle parti sociali, per dare un futuro alla forestazione, che per uscire dal luogo comune diffuso è già produttiva, che assicuri un lavoro dignitoso e per realizzare un grande polo alimentare lucano.