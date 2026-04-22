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La voce della Politica
|Quarto (FdI): Solidarietà al Presidente Meloni: offese inaccettabili, attacco allItalia
22/04/2026
|Dispiace vedere come una donna alla guida del Governo come Giorgia Meloni sia vittima di attacchi politicamente folli e alquanto sessisti, ingiustificati e deplorevoli. Non siamo di fronte a una semplice aggressione verbale, ma a un attacco diretto alla dignità istituzionale dellItalia. Colpire il Presidente del Consiglio con espressioni volgari e offensive significa colpire il nostro Paese, la sua credibilità e il ruolo che oggi riveste nello scenario internazionale lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, esprimendo piena e convinta solidarietà al Presidente del Consiglio per le gravi offese pronunciate nei suoi confronti durante una trasmissione televisiva russa. Il Presidente Meloni sta affrontando, in una fase storica particolarmente complessa, crisi geopolitiche e tensioni che non hanno precedenti recenti prosegue e lo sta facendo con determinazione, lucidità e autorevolezza, muovendosi con fermezza ma anche con equilibrio, contribuendo a costruire spazi di dialogo e a rafforzare il posizionamento dellItalia nei contesti internazionali. È proprio questa capacità di rappresentare lItalia con credibilità e peso politico che evidentemente dà fastidio e genera reazioni scomposte e inaccettabili. LItalia è una Repubblica fondata sul rispetto delle persone e delle istituzioni conclude Quarto e non possiamo accettare che il confronto internazionale venga degradato a propaganda e insulto. In momenti come questi è necessario fare fronte comune, difendere il ruolo del nostro Paese e sostenere con chiarezza chi lo rappresenta a livello internazionale, come il nostro Presidente Giorgia Meloni.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/04/2026 - Piano Sanitario, medicina di genere, Lacorazza: se non ora quando?
Oggi è la Giornata nazionale della salute della donna. La campagna di screening sul test gratuito per la riserva ovarica per circa 14.000 donne tra i 25/30 anni ha rilanciato e consolidato un utile e interessante dibattito sulla salute riproduttiva, e più in generale sulla ...-->continua
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|22/04/2026 - Svimez, Cavallo (Cisl): «Investire su capitale umano e sanità territoriale per arrestare lesodo di giovani e anziani»
«Il recente rapporto della Svimez sulla doppia emigrazione getta unombra preoccupante sul futuro della nostra regione». A dirlo è il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Dopo i talenti in fuga per mancanza di opportunità osserva Cav...-->continua
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|22/04/2026 - Latronico. Sanità: programmazione del personale tra equilibrio e sostenibilità
In merito al dibattito sul fabbisogno di operatori socio-sanitari (OSS) e sullutilizzo delle graduatorie concorsuali, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, interviene per chiarire il quadro della programmazione regionale....-->continua
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|22/04/2026 - Quarto (FdI): Solidarietà al Presidente Meloni: offese inaccettabili, attacco allItalia
Dispiace vedere come una donna alla guida del Governo come Giorgia Meloni sia vittima di attacchi politicamente folli e alquanto sessisti, ingiustificati e deplorevoli. Non siamo di fronte a una semplice aggressione verbale, ma a un attacco diretto alla digni...-->continua
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|22/04/2026 - Bardi su commemorazione di San Gerardo Maiella
In vista dell'avvio ufficiale delle commemorazioni per i tre secoli dalla nascita di San Gerardo Maiella (1726-2026), il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea il significato profondo di questa ricorrenza per tutto il popolo lucano. L'evento inaugura...-->continua
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|21/04/2026 - Bardi e Latronico: solidarietà alla presidente Meloni
Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la totale solidarietà alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito delle gravi e offensive dichiarazioni diffuse dai media di Stato russi contro la sua persona e lintera nazione italiana...-->continua
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|21/04/2026 - Coop Auxilium:'i Nas chiedono chiusura struttura di Calvera come letto sulla stampa''
Leggiamo dalla stampa che i NAS chiedono la chiusura di una delle strutture nelle quali sono stati trasferiti i pazienti psichiatrici, a seguito di un appalto che avevamo definito sbagliato, prima, e illegale, dopo.
Dunque, la denuncia pubblica di Auxilium...-->continua
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