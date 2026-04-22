Dispiace vedere come una donna alla guida del Governo come Giorgia Meloni sia vittima di attacchi politicamente folli e alquanto sessisti, ingiustificati e deplorevoli. Non siamo di fronte a una semplice aggressione verbale, ma a un attacco diretto alla dignità istituzionale dellItalia. Colpire il Presidente del Consiglio con espressioni volgari e offensive significa colpire il nostro Paese, la sua credibilità e il ruolo che oggi riveste nello scenario internazionale  lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, esprimendo piena e convinta solidarietà al Presidente del Consiglio per le gravi offese pronunciate nei suoi confronti durante una trasmissione televisiva russa. Il Presidente Meloni sta affrontando, in una fase storica particolarmente complessa, crisi geopolitiche e tensioni che non hanno precedenti recenti  prosegue  e lo sta facendo con determinazione, lucidità e autorevolezza, muovendosi con fermezza ma anche con equilibrio, contribuendo a costruire spazi di dialogo e a rafforzare il posizionamento dellItalia nei contesti internazionali. È proprio questa capacità di rappresentare lItalia con credibilità e peso politico che evidentemente dà fastidio e genera reazioni scomposte e inaccettabili. LItalia è una Repubblica fondata sul rispetto delle persone e delle istituzioni  conclude Quarto  e non possiamo accettare che il confronto internazionale venga degradato a propaganda e insulto. In momenti come questi è necessario fare fronte comune, difendere il ruolo del nostro Paese e sostenere con chiarezza chi lo rappresenta a livello internazionale, come il nostro Presidente Giorgia Meloni.