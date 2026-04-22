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La voce della Politica
|Bardi su commemorazione di San Gerardo Maiella
22/04/2026
|In vista dell'avvio ufficiale delle commemorazioni per i tre secoli dalla nascita di San Gerardo Maiella (1726-2026), il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea il significato profondo di questa ricorrenza per tutto il popolo lucano. L'evento inaugurale è fissato per domani, 23 aprile 2026, alle ore 17.30, nella cornice della Concattedrale di Muro Lucano. Rendiamo omaggio al nostro Patrono - dice Bardi - una figura che incarna l'essenza stessa della Basilicata. San Gerardo è un punto di riferimento per i fedeli, ma costituisce anche un elemento cardine del nostro patrimonio storico e culturale, riconosciuto a livello universale. Questo Anno Gerardino offre l'opportunità di riscoprire i valori di coesione e appartenenza che uniscono le nostre comunità.
Accanto alla dimensione liturgica, il programma delle celebrazioni si svilupperà attraverso una serie di incontri culturali e civili finalizzati a promuovere l'identità regionale. Tra gli appuntamenti di rilievo il Presidente pone laccento sul vertice istituzionale previsto per settembre che chiamerà a raccolta gli amministratori locali per un confronto sulla tutela dei valori sociali e del legame con il territorio.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/04/2026 - Piano Sanitario, medicina di genere, Lacorazza: se non ora quando?
Oggi è la Giornata nazionale della salute della donna. La campagna di screening sul test gratuito per la riserva ovarica per circa 14.000 donne tra i 25/30 anni ha rilanciato e consolidato un utile e interessante dibattito sulla salute riproduttiva, e più in generale sulla ...-->continua
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|22/04/2026 - Svimez, Cavallo (Cisl): «Investire su capitale umano e sanità territoriale per arrestare lesodo di giovani e anziani»
«Il recente rapporto della Svimez sulla doppia emigrazione getta unombra preoccupante sul futuro della nostra regione». A dirlo è il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Dopo i talenti in fuga per mancanza di opportunità osserva Cav...-->continua
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|22/04/2026 - Latronico. Sanità: programmazione del personale tra equilibrio e sostenibilità
In merito al dibattito sul fabbisogno di operatori socio-sanitari (OSS) e sullutilizzo delle graduatorie concorsuali, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, interviene per chiarire il quadro della programmazione regionale....-->continua
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|22/04/2026 - Quarto (FdI): Solidarietà al Presidente Meloni: offese inaccettabili, attacco allItalia
Dispiace vedere come una donna alla guida del Governo come Giorgia Meloni sia vittima di attacchi politicamente folli e alquanto sessisti, ingiustificati e deplorevoli. Non siamo di fronte a una semplice aggressione verbale, ma a un attacco diretto alla digni...-->continua
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|22/04/2026 - Bardi su commemorazione di San Gerardo Maiella
In vista dell'avvio ufficiale delle commemorazioni per i tre secoli dalla nascita di San Gerardo Maiella (1726-2026), il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea il significato profondo di questa ricorrenza per tutto il popolo lucano. L'evento inaugura...-->continua
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|21/04/2026 - Bardi e Latronico: solidarietà alla presidente Meloni
Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la totale solidarietà alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito delle gravi e offensive dichiarazioni diffuse dai media di Stato russi contro la sua persona e lintera nazione italiana...-->continua
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|21/04/2026 - Coop Auxilium:'i Nas chiedono chiusura struttura di Calvera come letto sulla stampa''
Leggiamo dalla stampa che i NAS chiedono la chiusura di una delle strutture nelle quali sono stati trasferiti i pazienti psichiatrici, a seguito di un appalto che avevamo definito sbagliato, prima, e illegale, dopo.
Dunque, la denuncia pubblica di Auxilium...-->continua
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