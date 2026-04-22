22/04/2026 - Piano Sanitario, medicina di genere, Lacorazza: se non ora quando?

Oggi è la Giornata nazionale della salute della donna. La campagna di screening sul test gratuito per la riserva ovarica per circa 14.000 donne tra i 25/30 anni ha rilanciato e consolidato un utile e interessante dibattito sulla salute riproduttiva, e più in generale sulla ...-->continua