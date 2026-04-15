In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, l'ingegno e la qualità che rendono il nostro Paese unico al mondo, Michele Casino, capogruppo di Forza Italia interviene per ribadire il ruolo strategico della Basilicata all'interno del panorama economico e produttivo nazionale.



"Il Made in Italy  prosegue Casino - non è semplicemente un'etichetta, ma un vero e proprio patrimonio identitario che fonde tradizione, innovazione e passione. Oggi celebriamo il genio italiano, e in questo contesto la Basilicata rivendica con orgoglio il suo ruolo di protagonista. La nostra regione è una terra dove le antiche maestranze artigiane dialogano con l'alta tecnologia, creando un ecosistema produttivo di inestimabile valore."



Nel suo intervento, Casino accende i riflettori sulle diverse anime dell'eccellenza lucana che contribuiscono a tenere alto il tricolore nei mercati internazionali: Dai vitigni dell'Aglianico del Vulture alle coltivazioni del Peperone Crusco di Senise, fino alla maestria dell'arte bianca del Pane di Matera, i prodotti lucani sono ambasciatori di biodiversità e qualità incontaminata. Il polo automotive di Melfi e il distretto dell'aerospazio e dell'osservazione della Terra di Matera dimostrano come la Basilicata sia un polo nevralgico per la ricerca avanzata e l'ingegneria di precisione.



"La sfida che abbiamo davanti - aggiunge Casino - è quella di proteggere queste nostre filiere dalla concorrenza sleale, accompagnando le nostre Piccole e Medie Imprese nella transizione digitale ed ecologica. Dobbiamo fornire ai nostri imprenditori, e soprattutto ai giovani lucani che scelgono di investire nella loro terra, gli strumenti necessari per competere sui mercati globali senza mai perdere la propria anima."



La nota si conclude con un appello alla sinergia istituzionale: Questa giornata deve essere un richiamo all'azione per tutte le istituzioni. Dobbiamo fare rete: Regione, associazioni di categoria, poli universitari e imprese. Solo lavorando insieme potremo garantire che il 'Made in Basilicata' continui a essere uno dei motori trainanti del Made in Italy nel mondo. Il nostro impegno, oggi più che mai, è rivolto alla crescita del territorio e alla valorizzazione del nostro capitale umano."