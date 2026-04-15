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La voce della Politica
|Giornata Made in Italy, Casino: Nostro impegno per filiere locali
15/04/2026
|In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, l'ingegno e la qualità che rendono il nostro Paese unico al mondo, Michele Casino, capogruppo di Forza Italia interviene per ribadire il ruolo strategico della Basilicata all'interno del panorama economico e produttivo nazionale.
"Il Made in Italy prosegue Casino - non è semplicemente un'etichetta, ma un vero e proprio patrimonio identitario che fonde tradizione, innovazione e passione. Oggi celebriamo il genio italiano, e in questo contesto la Basilicata rivendica con orgoglio il suo ruolo di protagonista. La nostra regione è una terra dove le antiche maestranze artigiane dialogano con l'alta tecnologia, creando un ecosistema produttivo di inestimabile valore."
Nel suo intervento, Casino accende i riflettori sulle diverse anime dell'eccellenza lucana che contribuiscono a tenere alto il tricolore nei mercati internazionali: Dai vitigni dell'Aglianico del Vulture alle coltivazioni del Peperone Crusco di Senise, fino alla maestria dell'arte bianca del Pane di Matera, i prodotti lucani sono ambasciatori di biodiversità e qualità incontaminata. Il polo automotive di Melfi e il distretto dell'aerospazio e dell'osservazione della Terra di Matera dimostrano come la Basilicata sia un polo nevralgico per la ricerca avanzata e l'ingegneria di precisione.
"La sfida che abbiamo davanti - aggiunge Casino - è quella di proteggere queste nostre filiere dalla concorrenza sleale, accompagnando le nostre Piccole e Medie Imprese nella transizione digitale ed ecologica. Dobbiamo fornire ai nostri imprenditori, e soprattutto ai giovani lucani che scelgono di investire nella loro terra, gli strumenti necessari per competere sui mercati globali senza mai perdere la propria anima."
La nota si conclude con un appello alla sinergia istituzionale: Questa giornata deve essere un richiamo all'azione per tutte le istituzioni. Dobbiamo fare rete: Regione, associazioni di categoria, poli universitari e imprese. Solo lavorando insieme potremo garantire che il 'Made in Basilicata' continui a essere uno dei motori trainanti del Made in Italy nel mondo. Il nostro impegno, oggi più che mai, è rivolto alla crescita del territorio e alla valorizzazione del nostro capitale umano."
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|La Voce della Politica
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