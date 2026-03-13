-->
|
La voce della Politica
|Senologia, Latronico: A Matera nessuna chiusura
13/03/2026
|In queste ore si è tornati a parlare dellorganizzazione delle attività di chirurgia senologica in Basilicata. Ritengo utile fare chiarezza per rassicurare le cittadine e i cittadini sul percorso di cura garantito dal sistema sanitario regionale.
È quanto dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo sul tema dellorganizzazione delle attività chirurgiche per il trattamento del carcinoma mammario.
La Regione Basilicata afferma Latronico sta dando piena attuazione alla rete oncologica regionale, uno strumento fondamentale per garantire ai pazienti percorsi di cura appropriati, coordinati e sicuri. In questo contesto si inserisce anche lorganizzazione delle attività di chirurgia senologica, che deve rispettare gli standard nazionali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Le linee guida nazionali stabiliscono infatti che gli interventi per il carcinoma mammario vengano eseguiti allinterno di Breast Unit, centri specializzati in grado di assicurare competenze multidisciplinari e adeguati volumi di attività. Per garantire qualità degli esiti e sicurezza clinica, è previsto che tali strutture realizzino almeno 150 interventi di mammella lanno.
Nella nostra regione spiega lassessore le Breast Unit individuate sono quelle di Potenza (AOR San Carlo) e Rionero in Vulture (IRCCS CROB), dove sono presenti le competenze professionali e i volumi di attività necessari per assicurare alle pazienti il massimo livello di sicurezza clinica e assistenziale.
Latronico chiarisce inoltre che non si tratta di una chiusura di servizi né di uno smantellamento dellospedale di Matera.
È importante sottolinearlo con chiarezza: non si chiude nulla e non si lascia nessuno da solo. Stiamo dando attuazione a un modello organizzativo che mette al centro la sicurezza delle pazienti e la qualità delle cure. Le donne che affrontano una patologia oncologica devono poter contare su strutture altamente specializzate, in grado di garantire esperienza chirurgica, approccio multidisciplinare e continuità assistenziale. Questo significa continua lassessore che il percorso assistenziale resta integrato con i territori. Lospedale Madonna delle Grazie di Matera continua a svolgere un ruolo importante nella presa in carico delle pazienti, nella diagnostica, nel follow-up e nellaccompagnamento lungo tutto il percorso terapeutico.
Stiamo inoltre lavorando prosegue Latronico per rafforzare la collaborazione tra le Breast Unit regionali e lospedale di Matera, valorizzando le professionalità presenti sul territorio. In questa prospettiva si sta valutando anche la possibilità di effettuare interventi chirurgici selezionati direttamente a Matera, nellambito di un modello organizzativo condiviso con i centri di riferimento regionali.
A conferma della volontà di rafforzare e non indebolire lofferta sanitaria nel territorio materano, è inoltre imminente linaugurazione della radioterapia presso lospedale Madonna delle Grazie, un investimento importante che consentirà di ampliare ulteriormente i servizi oncologici a disposizione dei cittadini.
La logica della rete oncologica regionale conclude Latronico non è quella di sottrarre servizi ai territori, ma di mettere in rete competenze e strutture per garantire ai pazienti cure sempre più sicure, qualificate e integrate.
|
archivio
|