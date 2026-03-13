-->

La voce della Politica

Senologia, Latronico: A Matera nessuna chiusura

13/03/2026

In queste ore si è tornati a parlare dellorganizzazione delle attività di chirurgia senologica in Basilicata. Ritengo utile fare chiarezza per rassicurare le cittadine e i cittadini sul percorso di cura garantito dal sistema sanitario regionale.

È quanto dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo sul tema dellorganizzazione delle attività chirurgiche per il trattamento del carcinoma mammario.

La Regione Basilicata  afferma Latronico  sta dando piena attuazione alla rete oncologica regionale, uno strumento fondamentale per garantire ai pazienti percorsi di cura appropriati, coordinati e sicuri. In questo contesto si inserisce anche lorganizzazione delle attività di chirurgia senologica, che deve rispettare gli standard nazionali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Le linee guida nazionali stabiliscono infatti che gli interventi per il carcinoma mammario vengano eseguiti allinterno di Breast Unit, centri specializzati in grado di assicurare competenze multidisciplinari e adeguati volumi di attività. Per garantire qualità degli esiti e sicurezza clinica, è previsto che tali strutture realizzino almeno 150 interventi di mammella lanno.

Nella nostra regione  spiega lassessore  le Breast Unit individuate sono quelle di Potenza (AOR San Carlo) e Rionero in Vulture (IRCCS CROB), dove sono presenti le competenze professionali e i volumi di attività necessari per assicurare alle pazienti il massimo livello di sicurezza clinica e assistenziale.

Latronico chiarisce inoltre che non si tratta di una chiusura di servizi né di uno smantellamento dellospedale di Matera.

È importante sottolinearlo con chiarezza: non si chiude nulla e non si lascia nessuno da solo. Stiamo dando attuazione a un modello organizzativo che mette al centro la sicurezza delle pazienti e la qualità delle cure. Le donne che affrontano una patologia oncologica devono poter contare su strutture altamente specializzate, in grado di garantire esperienza chirurgica, approccio multidisciplinare e continuità assistenziale. Questo significa  continua lassessore  che il percorso assistenziale resta integrato con i territori. Lospedale Madonna delle Grazie di Matera continua a svolgere un ruolo importante nella presa in carico delle pazienti, nella diagnostica, nel follow-up e nellaccompagnamento lungo tutto il percorso terapeutico.

Stiamo inoltre lavorando  prosegue Latronico  per rafforzare la collaborazione tra le Breast Unit regionali e lospedale di Matera, valorizzando le professionalità presenti sul territorio. In questa prospettiva si sta valutando anche la possibilità di effettuare interventi chirurgici selezionati direttamente a Matera, nellambito di un modello organizzativo condiviso con i centri di riferimento regionali.

A conferma della volontà di rafforzare e non indebolire lofferta sanitaria nel territorio materano, è inoltre imminente linaugurazione della radioterapia presso lospedale Madonna delle Grazie, un investimento importante che consentirà di ampliare ulteriormente i servizi oncologici a disposizione dei cittadini.

La logica della rete oncologica regionale  conclude Latronico  non è quella di sottrarre servizi ai territori, ma di mettere in rete competenze e strutture per garantire ai pazienti cure sempre più sicure, qualificate e integrate.



