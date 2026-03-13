La UIL FPL lo aveva chiesto nei giorni scorsi pubblicamente e oggi esprime grande soddisfazione per liniziativa assunta dal Comune di Potenza, che ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione del personale impegnato negli Ambiti territoriali sociali. Si tratta di un segnale concreto e atteso da tempo nei confronti di lavoratori che da anni garantiscono il funzionamento dei servizi sociali con professionalità, competenza e grande senso di responsabilità.



Il passo compiuto dal Comune di Potenza rappresenta un esempio importante per tutto il sistema dei servizi territoriali. I bandi prevedono infatti la stabilizzazione di uno psicologo, due istruttori direttivi e due educatori, figure fondamentali per il rafforzamento della rete sociale e per la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili.



Per la UIL FPL si tratta di una scelta che va nella direzione giusta: il capoluogo lucano dimostra che è possibile dare risposte concrete ai lavoratori e, allo stesso tempo, consolidare servizi essenziali per le comunità. Proprio per questo motivo lauspicio è che lesperienza del Comune di Potenza diventi un modello da seguire anche negli altri Ambiti territoriali.



Adesso è il momento che anche Viggianello e gli altri Ambiti della provincia di Matera facciano la propria parte, avviando percorsi analoghi di stabilizzazione per il personale che da anni opera nei servizi sociali territoriali e che rappresenta una risorsa imprescindibile per il sistema di welfare locale.



In questo quadro assume particolare rilevanza anche la mozione presentata dal Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, che  se sostenuta da adeguate risorse economiche e approvata dallassemblea consiliare  potrebbe rappresentare uno strumento importante per affrontare in maniera strutturale la questione delle stabilizzazioni negli Ambiti territoriali, riconoscendo il valore strategico delle professionalità coinvolte.



Nella stessa mozione veniva inoltre richiesta lapertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, confronto che la UIL FPL ribadisce debba essere attivato quanto prima per individuare soluzioni concrete e condivise.



Parliamo infatti di figure altamente qualificate e indispensabili, tra cui amministrativi, assistenti sociali, psicologi ed educatori, professionisti che ogni giorno operano con competenza e dedizione per garantire servizi essenziali ai cittadini, spesso lontano dai riflettori ma rappresentando un presidio fondamentale per le comunità e per le persone più fragili.



Le stabilizzazioni negli Ambiti territoriali rappresentano quindi un passaggio decisivo per rafforzare il sistema dei servizi sociali. Per questo la UIL FPL chiede che, dopo il passo importante compiuto dal Comune di Potenza, si proceda rapidamente anche con gli ulteriori bandi relativi alle figure finanziate con il Fondo Povertà e che tutti gli altri Ambiti seguano la stessa strada, a partire da Viggianello e da quelli della provincia di Matera.



Lobiettivo deve essere chiaro: arrivare finalmente a una soluzione stabile e definitiva per questi lavoratori, riconoscendo il valore di chi ogni giorno contribuisce a garantire servizi fondamentali per le comunità lucane.







Potenza,13/03/2026







Il Segretario Generale Regionale UIL FPL



Verrastro Giuseppe