Il consigliere di FI: Restituire alla collettività un bene sottratto a criminalità organizzata significa trasformare un luogo che in passato rappresentava illegalità e sopraffazione in uno spazio di solidarietà, inclusione e crescita per lintera comunità







Il Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, ha partecipato allinaugurazione della Casa dei cento passi, situata in contrada Marruccaro a Potenza, una struttura che rappresenta il punto di arrivo di un percorso progettuale avviato diversi anni fa proprio dal consigliere Picerno quando ricopriva il ruolo di assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza.



Ho accolto con grande orgoglio e profonda soddisfazione - dichiara Picerno - il completamento dei lavori e lapertura della importante struttura La Casa dei cento passi. Si tratta di un bene confiscato alla mafia nella cui destinazione a fini sociali ed educativi ho sempre creduto e per la cui realizzazione mi sono fortemente speso sin da quando ricoprivo il mandato di assessore alle politiche sociali 



Restituire alla collettività un bene sottratto alla criminalità organizzata - afferma Picerno - significa trasformare un luogo che in passato rappresentava illegalità e sopraffazione in uno spazio di solidarietà, inclusione e crescita per lintera comunità. La Casa dei cento Passi, gestita dalla cooperativa sociale Fili dErba, è destinata ad accogliere ragazzi diversamente abili di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Durante la mattinata inaugurale erano presenti già sei giovani ospiti che hanno preso parte al primo momento di avvio delle attività, segnando simbolicamente linizio di un percorso che punta a costruire opportunità concrete per il loro futuro. Il progetto nasce con lobiettivo di offrire ai ragazzi con problemi di disabilità, un percorso strutturato di formazione, accompagnamento e crescita personale. Allinterno della struttura opereranno diverse figure professionali qualificate tra cui psicologi, formatori ed assistenti sociali che seguiranno i giovani in un cammino educativo e formativo volto a rafforzare le loro capacità, sviluppare competenze e favorire una maggiore autonomia personale. Lintento è quello di accompagnare gradualmente questi ragazzi verso un reale processo di inclusione sociale che, nel tempo, possa tradursi anche in opportunità di inserimento e integrazione nel mondo del lavoro e si pone all interno del progetto un passo dopo di noi, ossia vuole costituire una forma di accoglienza per questi giovani diversamente abili e quindi fragili che duri nel tempo, garantendo protezione e tutela, indipendentemente dalle vicissitudini familiari.



La Casa Cento Passi  aggiunge - rappresenta inoltre la naturale prosecuzione di un percorso già avviato negli anni scorsi con la realizzazione di Casa Antonia, esperienza analoga presente nel capoluogo lucano, anchessa gestita dalla cooperativa sociale Fili dErba e da me voluta con il medesimo obiettivo di offrire risposte concrete ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, attraverso servizi e attività capaci di favorire integrazione, autonomia e partecipazione alla vita sociale. La nuova realtà rappresentata dalla Casa dei cento passi si pone in linea e dà continuità a quel percorso di attenzione e di investimento sulle politiche sociali che ho sempre cercato di portare avanti nel mio impegno istituzionale. Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno bisogno di servizi concreti, di strutture adeguate e soprattutto di progetti capaci di accompagnarle nella costruzione di percorsi di autonomia e di dignità.



Voglio rivolgere un ringraziamento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione delliniziativa: gli uffici comunali e tutti i collaboratori che, durante il mio periodo da assessore alle Politiche Sociali, hanno lavorato alla redazione e alla costruzione di questo importante progetto finanziato dalla Regione Basilicata. La Casa dei Cento Passi è il frutto di un lavoro condiviso e rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, e mondo del terzo settore possa produrre risultati importanti per il territorio e per le persone che vivono situazioni di fragilità. Colgo loccasione per annunciare che, a breve, aprirà a Potenza, in via Fabio Filzi, una struttura Housing first che ho fortemente voluto che si realizzasse anche qui sin dai tempi del mio mandato di assessore a alle politiche sociali. Si tratta  conclude Picerno - di un progetto che si inserisce nella stessa ottica sociale che ha guidato la nascita della Casa dei Cento Passi, pur con finalità diverse. Lobiettivo resta quello di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone e del territorio. Tutto questo si pone in linea con quella che è sempre stata, la visione che ha contraddistinto la mia vita politica: è fondamentale che le istituzioni si mettano al servizio dei bisogni dei cittadini, soprattutto dei più fragili. La politica deve saper ascoltare e tradurre le esigenze del territorio in azioni concrete. Continuerò a battermi affinché strutture come la Casa dei Cento Passi possano moltiplicarsi e si creino sempre nuove iniziative capaci di rispondere alle esigenze reali del territorio. Solo così le istituzioni possono essere davvero vicine ai cittadini.