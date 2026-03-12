-->
12/03/2026
|Gli effetti degli aumenti dei costi di petrolio e gas si fanno risentire in particolare nel settore trasporti. Per questa ragione come sindacato di categoria della Uil non ci limitiamo ad attenzionare la situazione in continua evoluzione ma lanciamo un vero allarme. Lo ha detto il segretario nazionale Uiltrasporti Marco Verzari intervenendo a Potenza al congresso regionale Uiltrasporti Basilicata.
La mobilità ha aggiunto - è il volano principale per lo sviluppo e loccupazione che alla lunga potrebbero risentire dei costi dei carburanti e gas soprattutto in aree più disagiate del Sud che hanno già grandi problemi di competitività con il resto del Paese. Chiediamo soluzioni rapide prima di tutto a favore dei lavoratori che non possono fare a meno dei servizi pubblici di trasporto e della propria auto per raggiungere il posto di lavoro, per le imprese e le famiglie.
Altro tema affrontato nel congresso della Uiltrasporti Basilicata è lo stato di attuazione del Pnrr che ha detto Verzari prometteva un profondo cambiamento nellofferta di trasporto per creare entro 5 anni strade, ferrovie, porti e aeroporti più moderni e sostenibili in tutto il Paese. Così non è per i notevoli ritardi che si registrano in particolare nelle regioni meridionali per la realizzazione di progetti strategici di ferrovie, strade, opere infrastrutturali che dovrebbero migliorare i collegamenti ed ammodernare il comparto dei trasporti.
Quanto allattuale fase congressuale di Uiltrasporti e in generale della Uil Verzari ha evidenziato il grande ed appassionato lavoro svolto con i primi congressi regionali. La Uiltrasporti e la Uil stano crescendo oltre che in adesioni e consensi in proposte perché per noi è fondamentale trasformare le idee in proposte concrete che diano risposte ai lavoratori e alle persone.
