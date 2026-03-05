Per quanto attiene all'ambito della senologia, il Coordinamento Centrale della Rete Oncologica di Basilicata (ROB) ha prodotto uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il cancro della mammella (PDTA), definendo lintero percorso di presa in carico tra tutte le strutture afferenti alla rete.



In tale contesto, il Presidio ospedaliero di Matera è stato inserito nel Percorso Diagnostico Terapeutico della Mammella come PAS, in cui sono previste le seguenti attività:

Screening, Presa in carico, Attività amministrativa e prescrittiva, Diagnosi di I livello e approfondimenti diagnostici, Prima visita oncologica e Follow-up, Monitoraggio delladerenza al percorso, Terapie Orali e Coordinamento ADI.



Lesecuzione dellIntervento chirurgico è riservato, invece, alle strutture Breast Unit dellIRCCS CROB e dellAOR San Carlo.



Il percorso regionale contempla quindi un percorso chirurgico in struttura diversa dall'Ospedale Madonna delle Grazie, tuttavia è prevista la partecipazione attiva del chirurgo senologo dellOspedale di Matera alla seduta operatoria allo scopo di seguire attivamente anche questa fase del percorso di cura.



A fronte, dunque, di una razionalizzazione dell'organizzazione e di una concentrazione della casistica chirurgica in strutture ben definite, l'ASM garantisce, anche in questo specifico e sensibile ambito, la presa in carico delle pazienti.



Il Ministero della salute effettua a riguardo il monitoraggio della erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), verificando che lo stesso avvenga nel rispetto dello standard dei volumi dei casi trattati.



Si rappresenta, infine, che è in fase di studio, con il Dipartimento della Salute e con i professionisti della rete oncologica regionale, la possibilità di effettuare interventi selezionati anche presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.