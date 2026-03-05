-->
|Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM): PDTA senologico garantisce presa in carico e continuità delle cure
5/03/2026
|Per quanto attiene all'ambito della senologia, il Coordinamento Centrale della Rete Oncologica di Basilicata (ROB) ha prodotto uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il cancro della mammella (PDTA), definendo lintero percorso di presa in carico tra tutte le strutture afferenti alla rete.
In tale contesto, il Presidio ospedaliero di Matera è stato inserito nel Percorso Diagnostico Terapeutico della Mammella come PAS, in cui sono previste le seguenti attività:
Screening, Presa in carico, Attività amministrativa e prescrittiva, Diagnosi di I livello e approfondimenti diagnostici, Prima visita oncologica e Follow-up, Monitoraggio delladerenza al percorso, Terapie Orali e Coordinamento ADI.
Lesecuzione dellIntervento chirurgico è riservato, invece, alle strutture Breast Unit dellIRCCS CROB e dellAOR San Carlo.
Il percorso regionale contempla quindi un percorso chirurgico in struttura diversa dall'Ospedale Madonna delle Grazie, tuttavia è prevista la partecipazione attiva del chirurgo senologo dellOspedale di Matera alla seduta operatoria allo scopo di seguire attivamente anche questa fase del percorso di cura.
A fronte, dunque, di una razionalizzazione dell'organizzazione e di una concentrazione della casistica chirurgica in strutture ben definite, l'ASM garantisce, anche in questo specifico e sensibile ambito, la presa in carico delle pazienti.
Il Ministero della salute effettua a riguardo il monitoraggio della erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), verificando che lo stesso avvenga nel rispetto dello standard dei volumi dei casi trattati.
Si rappresenta, infine, che è in fase di studio, con il Dipartimento della Salute e con i professionisti della rete oncologica regionale, la possibilità di effettuare interventi selezionati anche presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.
|5/03/2026 - Cicala: cordoglio per morte agricoltore a Filiano
La tragica scomparsa di Leonardo Guglielmi, agricoltore di Filiano, colpisce profondamente tutta la comunità lucana. A nome mio personale e dellAssessorato alle Politiche Agricole della Regione Basilicata esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai s...-->continua
|5/03/2026 - Storica elezione per la Basilicata: Giuseppe Palo entra nel Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
Un bella notizia per la comunità professionale della Basilicata segna lavvio del nuovo mandato del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Assistenti Sociali. Con la proclamazione ufficiale degli eletti per il periodo 2026-2031, Giuseppe Palo entra per la prima...-->continua
|5/03/2026 - Sanità, Morea: Valorizzare la chirurgia senologica di Matera. Possibile unintesa con le Breast Unit di Rionero a Potenza
Il consigliere regionale di Azione Nicola Massimo Morea interviene sul tema della chirurgia senologica a Matera, sottolineando la necessità di salvaguardare e valorizzare le professionalità presenti sul territorio ed evitare nuovi flussi di mobilità sanitaria...-->continua
|5/03/2026 - Al via il lavoro di Mr. Prezzi. Bene lUnità di Vigilanza Energetica attivata da
Siamo fortemente preoccupati per la delicata situazione umanitaria del conflitto in atto in Medioriente, così come siamo preoccupati non poco, come Associazione Consumatori, per i riflessi che si stanno determinando sulle borse internazionali e sugli aumenti d...-->continua
|5/03/2026 - Bochicchio (Psi): ''Piano sanitario regionale: bene il confronto in Quarta Commissione''
In una Basilicata che continua a fare i conti con linverno demografico e linvecchiamento della popolazione i servizi sociali e sanitari rappresentano un baluardo che non può essere ostaggio del confronto politicista tra maggioranza ed opposizione. Ecco perc...-->continua
|5/03/2026 - PSR in Commissione:'' molta retorica sulla partecipazione, nessuna risposta''
La Commissione di oggi ha avuto almeno un merito: ha reso evidente la natura reale di questo Piano sanitario regionale. Un piano costruito come cornice metodologica partecipazione, obiettivi, indicatori, monitoraggio che, posto davanti ai problemi concreti...-->continua
