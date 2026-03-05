-->
|Un bella notizia per la comunità professionale della Basilicata segna lavvio del nuovo mandato del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Assistenti Sociali. Con la proclamazione ufficiale degli eletti per il periodo 2026-2031, Giuseppe Palo entra per la prima volta nella storia dellOrdine tra i componenti del Consiglio Nazionale, rappresentando il territorio lucano e, più in generale, le istanze dei professionisti del Mezzogiorno ai vertici della governance nazionale della professione.
Lelezione di Palo, già presidente del CROAS Basilicata, assume un forte valore simbolico e istituzionale, aprendo una nuova fase di rappresentanza per il servizio sociale regionale nel contesto delle politiche di welfare italiane.
Di seguito il comunicato stampa
Con la proclamazione ufficiale degli eletti per il rinnovo del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Assistenti Sociali (CNOAS), la comunità professionale lucana celebra un traguardo senza precedenti: Giuseppe Palo è stato nominato Consigliere Nazionale per il mandato 2026-2031.
Si tratta di un evento storico per la Basilicata: per la prima volta in assoluto dalla fondazione dell'Ordine, un assistente sociale lucano entra a far parte dell'organismo di governo nazionale della professione.
Lelezione di Palo, già Presidente dellOrdine Regionale (CROAS Basilicata), segna un punto di svolta per la rappresentanza del territorio e dei professionisti del Sud Italia ai vertici delle istituzioni romane.
Portare la voce della Basilicata nel Consiglio Nazionale è per me un onore immenso e una sfida che affronto con profonda dedizione, ha dichiarato Giuseppe Palo. Questo risultato non è un traguardo personale, ma il riconoscimento della crescita e del valore del lavoro svolto dalla nostra comunità professionale regionale negli ultimi anni.
Giuseppe Palo affiancherà la Presidente Barbara Rosina e gli altri consiglieri eletti per affrontare le sfide cruciali del welfare nazionale, dal consolidamento dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) alla tutela della dignità professionale degli operatori, garantendo che le specificità e le eccellenze dei territori periferici trovino ascolto e spazio nelle politiche nazionali.
L'intera comunità degli assistenti sociali lucani accoglie con orgoglio questa nomina, vedendo nel Consigliere Palo il garante di un dialogo diretto tra le istanze locali e le decisioni di sistema che disegneranno il futuro del servizio sociale italiano.
La segreteria del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata.
