La risposta del Governo alla mia interrogazione sulla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) conferma lattenzione e la tempestività con cui sono state affrontate le criticità legate alla diffusione della malattia nel nostro Paese. È quanto dichiara la senatrice di Fratelli dItalia Maria Nocco, dopo la risposta fornita in Aula dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato durante la seduta di sindacato ispettivo in Senato.



Linterrogazione della senatrice Nocco era stata presentata a seguito dei primi casi registrati nel giugno 2025 in Sardegna e del successivo focolaio in Lombardia, con lobiettivo di richiamare lattenzione del Governo sulle misure di prevenzione, sulle campagne vaccinali e sugli strumenti di tutela per gli allevatori.



La risposta del sottosegretario Gemmato, che ringrazio per la disponibilità e per il lavoro svolto, ha chiarito il quadro delle azioni messe in campo per contenere lepidemia e tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, sottolinea la senatrice di Fratelli dItalia.



Nel corso della risposta è stato infatti evidenziato come, a partire dai primi focolai individuati nel 2025, siano state attivate tempestivamente tutte le misure previste dalla normativa europea, con listituzione delle zone di restrizione, il tracciamento dei movimenti degli animali e una vasta attività di sorveglianza sanitaria.



Particolarmente significativa è stata la campagna vaccinale demergenza realizzata in Sardegna, che ha interessato oltre 247 mila bovini e più di 7 mila stabilimenti, raggiungendo una copertura superiore al 96 per cento degli animali e al 97 per cento degli allevamenti. Analoga azione preventiva è stata condotta anche in Valle dAosta.



Questi risultati dimostrano quanto sia stato fondamentale agire con rapidità, coordinando lazione tra istituzioni nazionali, servizi veterinari, regioni e operatori del settore. La prevenzione e la vaccinazione  aggiunge Maria Nocco (FdI)  rappresentano strumenti decisivi per proteggere la salute animale e garantire la continuità produttiva delle nostre filiere zootecniche.



La senatrice ricorda inoltre che la gestione dellemergenza ha consentito di arrivare alla progressiva revoca delle restrizioni europee sulla Lumpy Skin Disease in Sardegna, un passaggio importante per il rilancio delle attività degli allevamenti dellisola.



Si tratta di un risultato che riconosce il lavoro svolto dalle istituzioni e il grande senso di responsabilità dimostrato dagli allevatori. Difendere il patrimonio zootecnico significa tutelare lavoro, sicurezza alimentare e competitività del sistema agroalimentare italiano. La vicenda  conclude Nocco  conferma anche la necessità di continuare a investire nella prevenzione e nei sistemi di sorveglianza sanitaria, rafforzando gli strumenti di gestione del rischio e le tutele per gli allevatori di fronte a patologie emergenti che, in un contesto globale sempre più complesso, rappresentano una sfida crescente per lagricoltura europea.