5/03/2026
|A Potenza, venerdì 6 marzo, alle ore 17.30, nella sede di Scambiologico (Piazzale Istria), si svolgerà liniziativa Referendum sulla Giustizia, un NO a difesa della Costituzione, con la partecipazione del segretario nazionale ANPI, Vincenzo Calò. Nell'anno in cui si celebrano gli ottant'anni della Costituente e del voto alle donne - ha spiegato Maria Rosaria D'Anzi, presidente provinciale ANPI Potenza - questo incontro intende affrontare il tema della difesa della Costituzione in una fase complessa, in cui assistiamo al restringimento delle libertà, dei diritti dei cittadini e degli spazi di democrazia. Ora è il tempo di un rinnovato impegno e di una forte mobilitazione per contrastare ogni tentativo di revisionismo e di ritorno al passato. Ora è il momento di insistere sulla piena attuazione della Costituzione e non sulla sua messa in discussione". Al dibattito, moderato da DAnzi, parteciperanno giuristi e rappresentanti dei comitati per il NO: il costituzionalista prof. Francesco Pallante, il magistrato Lucio Setola (Comitato Giusto dire NO), lavvocato Massimo Oriolo (Avvocati per il No), Vincenzo Esposito (CGIL Potenza), Rosario Gigliotti (Libera Basilicata), Filippo Pugliese (CTA-ACLI Basilicata), Paolo Pesacane (ARCI Basilicata). A poco più di due settimane dal voto del 22 e 23 marzo, lincontro si inserisce in una numerosa serie di iniziative che si stanno moltiplicando sullintero territorio nazionale e che si stanno rivelando decisive - conclude D'Anzi - per accrescere il livello di partecipazione e di consapevolezza circa i rischi che la riforma Nordio rappresenta per il nostro Paese.
|
