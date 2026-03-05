Sono 25 le istanze pervenute in attuazione dellAvviso pubblico Piano edilizia scolastica, finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. A darne notizia è lAssessore allo Sviluppo Economico e alla Formazione, Francesco Cupparo, riferendo che sarà presentata una proposta di integrazione del fondo per finanziare tutte le istanze.

Il contributo richiesto dai Comuni, a cui si aggiungono due istanze presentate dalla Provincia di Potenza, varia mediamente tra i 250 mila e i 500 mila euro, per un valore complessivo degli interventi pari a circa 12,3 milioni di euro. Un dato che  sottolinea Cupparo  evidenzia la buona risposta venuta al forte impegno e allattenzione della Regione nel garantire ambienti scolastici più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea e della formazione delle giovani generazioni.

Mettere al centro i nostri giovani significa investire in spazi di apprendimento sicuri, sostenibili e tecnologicamente avanzati. Questo bando rappresenta un passo concreto verso un futuro in cui studentesse e studenti lucani possano crescere e formarsi in ambienti dignitosi e stimolanti, ha dichiarato lassessore.

LAvviso è rivolto a Comuni e Province proprietari o gestori di edifici scolastici statali del primo e del secondo ciclo. Sono ammissibili interventi di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza, oltre a proposte finalizzate al completamento di opere incompiute, spesso ferme per mancanza di fondi o per problematiche tecniche o normative sopravvenute.

Non possiamo più permetterci  ha aggiunto Cupparo  di lasciare incompiute strutture scolastiche che rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità. Con questo bando vogliamo dare una risposta concreta ai territori, accelerare la spesa e contribuire alla crescita sociale e culturale della Basilicata.

Oltre alledilizia abbiamo messo in campo misure che rispondono a obiettivi precisi: migliorare la formazione e lapprendimento dei nostri studenti, a partire dalle aule e dai luoghi di studio; favorire metodologie didattiche innovative; contrastare la dispersione scolastica, già significativamente ridotta negli ultimi anni; e valorizzare gli studenti meritevoli attraverso aiuti e riconoscimenti.

Guardando al percorso dopo la scuola superiore, ed in riferimento ai dati delle iscrizioni per lanno scolastico 2026/2027 , lassessore esprime soddisfazione perchè, pur confermando le scelte più consolidate delle famiglie, si registra unattenzione crescente verso percorsi formativi rinnovati. Di qui limpegno della Regione per la programmazione dellofferta formativa con listituzione degli Its Academy nei settori Meccatronica, Agro-alimentare e Turismo, che si aggiungeranno a quello Energia già attivo.

Intendiamo sostenere  ha detto Cupparo  il modello di istruzione superiore 4+2, basato sullintegrazione tra didattica teorica, attività laboratoriale, esperienze pratiche e formazione al lavoro, in un contesto di flessibilità e innovazione fondato anche sullutilizzo delle tecnologie digitali.