|'Mezzogiorno in cura'. 7 marzo a Grassano un confronto organizzato dallo Svimar e dallAmministrazione comunale
5/03/2026
|La sanità nel Mezzogiorno: analisi e prospettive. Esperienze a confronto tra Campania, Basilicata e Puglia. E il titolo di un incontro in programma sabato 7 marzo 2026, alle ore 10.00, presso lAuditorium della Pace di Grassano, organizzato dallAmministrazione comunale guidata dal Sindaco, Filippo Luberto, e dalla SVIMAR, lAssociazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne.
Lincontro riunirà amministratori, dirigenti sanitari, rappresentanti del mondo civico e istituzionale per un confronto approfondito sulle criticità, le buone pratiche e le traiettorie di sviluppo dei sistemi sanitari del Sud, con particolare attenzione al ruolo delle comunità locali e delle reti territoriali.
Lappuntamento ha spiegato Luberto - rappresenta un momento di ascolto e di responsabilità condivisa. La sanità territoriale è il primo presidio di equità e coesione sociale: ospitare a Grassano un confronto tra tre regioni del Mezzogiorno significa contribuire a una riflessione concreta su ciò che funziona, su ciò che va migliorato e su come costruire insieme un modello più vicino ai cittadini.
Giacomo Rosa, Presidente di SVIMAR, ha invece evidenziato la necessità di una visione strategica comune: il Mezzogiorno ha competenze, esperienze e professionalità che meritano di essere valorizzate. Mettere attorno allo stesso tavolo amministratori, direttori generali, associazioni civiche e rappresentanti istituzionali permette di individuare soluzioni condivise e replicabili. La sanità è un pilastro dello sviluppo: senza servizi efficienti e accessibili non cè futuro per le aree interne.
Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco Luberto, del Presidente di SVIMAR, Giacomo Rosa, del Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, e del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.
Seguiranno la testimonianza di Angelo Andriulli, primario emerito di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, e gli interventi di Lorenzo Latella, Direzione Nazionale Cittadinanzattiva; Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno; Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi; Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM Matera.
Le conclusioni saranno affidate allAssessore alla Sanità della Regione Basilicata, On. Cosimo Latronico, mentre il dibattito sarà moderato da Antonio De Pandis, Presidente della Federazione delle Associazioni Civiche del Sud.
Prevista, infine, la partecipazione di Consiglieri regionali, Sindaci e rappresentanze civiche.
|