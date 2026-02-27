-->
|
La voce della Politica
|Operazione dei Carabinieri a Terranova del Pollino, nota di Chiorazzo
27/02/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime apprezzamento e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Senise per loperazione che ha portato al sequestro della cosiddetta droga del cannibale e allarresto di due persone.
"Si tratta di una sostanza tra le più pericolose e devastanti, capace di provocare danni irreversibili. È particolarmente allarmante sapere che dai 6 grammi sequestrati si sarebbero potute ricavare fino a 1.200 dosi, con conseguenze gravissime, soprattutto per i più giovani.
Chiorazzo rivolge un sentito ringraziamento al Capitano Luca Gasparri, comandante della Compagnia di Senise, al Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti, ai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, Colonnelli Luca DAmore e Giovanni Russo, e a tutti i militari dellArma per la professionalità e linstancabile lavoro svolto a tutela della sicurezza e della legalità nelle nostre comunità.
La presenza e lazione delle Forze dellOrdine rappresentano un presidio fondamentale. La nostra gratitudine non può venir meno, anche quando episodi isolati, come quello di Rogoredo, rischiano di offuscare lonore di una divisa che, nella stragrande maggioranza dei casi, è indossata con senso dello Stato, integrità e spirito di servizio.
La Basilicata - conclude Chiorazzo - non può abbassare la guardia. Larrivo di sostanze così pericolose anche nei nostri territori impone un impegno costante sul fronte della prevenzione, del controllo e delleducazione, per proteggere le nuove generazioni e lintera comunità.
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/02/2026 - Operazione dei Carabinieri a Terranova del Pollino, nota di Chiorazzo
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime apprezzamento e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Senise per loperazione che ha portato al sequestro della cosiddetta droga del cannibale e allarresto di due persone.
"...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Mogol arriva a Sanremo con elicottero Vvf:nota di USB
USB Vigili del Fuoco denuncia con estrema fermezza quanto emerso dalla notizia pubblicata da Il Fatto Quotidiano in merito allutilizzo di un elicottero del Corpo Nazionale, in servizio presso il Reparto Volo di Genova, per trasportare il sig. Giulio Rapetti...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Referendum giustizia 22-23 marzo: mobilitazione del sindacato USB Unione Sindacale di Base per il NO
Il referendum del 22/23 marzo sulla controriforma costituzionale sulla giustizia varata dal governo Meloni è diventato una sfida politica e democratica a tutto campo. E' quindi giusto che tutte le esigenze sociali sul piano dei salari e degli interessi dei lav...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Legalità e scuola: a Potenza riunione di coordinamento su disagio giovanile e sicurezza nelle scuole con il Prefetto
Si terrà nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, alle ore 10.00 di lunedì 2 marzo prossimo, la riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici delle Scuole secondarie superiori del territorio provinciale, convocata dal Prefetto di Potenza Michel...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Basilicata. Studenti contro i vitalizi
Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri region...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte
Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Manifestazione studenti, Lacorazza: mantenere dialogo e confronto
Il capogruppo Pd: Quando cè una generazione che protesta, si indigna e dunque partecipa ai processi della società, è da considerare un fatto positivo; è parte della vita democratica, è evidente vitalità di una generazione
Contatterò i rap...-->continua
|
|