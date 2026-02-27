-->

La voce della Politica

Operazione dei Carabinieri a Terranova del Pollino, nota di Chiorazzo

27/02/2026

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime apprezzamento e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Senise per loperazione che ha portato al sequestro della cosiddetta droga del cannibale e allarresto di due persone.
"Si tratta di una sostanza tra le più pericolose e devastanti, capace di provocare danni irreversibili. È particolarmente allarmante sapere che dai 6 grammi sequestrati si sarebbero potute ricavare fino a 1.200 dosi, con conseguenze gravissime, soprattutto per i più giovani.

Chiorazzo rivolge un sentito ringraziamento al Capitano Luca Gasparri, comandante della Compagnia di Senise, al Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti, ai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, Colonnelli Luca DAmore e Giovanni Russo, e a tutti i militari dellArma per la professionalità e linstancabile lavoro svolto a tutela della sicurezza e della legalità nelle nostre comunità.

La presenza e lazione delle Forze dellOrdine rappresentano un presidio fondamentale. La nostra gratitudine non può venir meno, anche quando episodi isolati, come quello di Rogoredo, rischiano di offuscare lonore di una divisa che, nella stragrande maggioranza dei casi, è indossata con senso dello Stato, integrità e spirito di servizio.

La Basilicata - conclude Chiorazzo - non può abbassare la guardia. Larrivo di sostanze così pericolose anche nei nostri territori impone un impegno costante sul fronte della prevenzione, del controllo e delleducazione, per proteggere le nuove generazioni e lintera comunità.



