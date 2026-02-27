-->

Legalità e scuola: a Potenza riunione di coordinamento su disagio giovanile e sicurezza nelle scuole con il Prefetto

27/02/2026

Si terrà nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, alle ore 10.00 di lunedì 2 marzo prossimo, la riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici delle Scuole secondarie superiori del territorio provinciale, convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, dintesa con il Direttore dellUfficio Scolastico Regionale Anna dellAquila, per procedere ad una analisi dei fenomeni di illegalità e delle situazioni di disagio in ambito scolastico.
Liniziativa di lunedì si inserisce nellambito delle misure di rafforzamento previste dalla recente Direttiva interministeriale emanata congiuntamente dai Ministri dellInterno e dellIstruzione e del Merito, già oggetto di un primo approfondimento nelle scorse settimane in seno ad una riunione dedicata di Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Oltre ai dirigenti scolastici, parteciperanno allincontro di lunedì prossimo i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della Provincia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, il Direttore Generale dellASP, accompagnato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze ASP e dal Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Potenza, il Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza con una delegazione studentesca.



