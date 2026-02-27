-->
|
La voce della Politica
|Legalità e scuola: a Potenza riunione di coordinamento su disagio giovanile e sicurezza nelle scuole con il Prefetto
27/02/2026
|Si terrà nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, alle ore 10.00 di lunedì 2 marzo prossimo, la riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici delle Scuole secondarie superiori del territorio provinciale, convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, dintesa con il Direttore dellUfficio Scolastico Regionale Anna dellAquila, per procedere ad una analisi dei fenomeni di illegalità e delle situazioni di disagio in ambito scolastico.
Liniziativa di lunedì si inserisce nellambito delle misure di rafforzamento previste dalla recente Direttiva interministeriale emanata congiuntamente dai Ministri dellInterno e dellIstruzione e del Merito, già oggetto di un primo approfondimento nelle scorse settimane in seno ad una riunione dedicata di Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Oltre ai dirigenti scolastici, parteciperanno allincontro di lunedì prossimo i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della Provincia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, il Direttore Generale dellASP, accompagnato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze ASP e dal Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Potenza, il Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza con una delegazione studentesca.
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/02/2026 - Operazione dei Carabinieri a Terranova del Pollino, nota di Chiorazzo
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime apprezzamento e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Senise per loperazione che ha portato al sequestro della cosiddetta droga del cannibale e allarresto di due persone.
"...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Mogol arriva a Sanremo con elicottero Vvf:nota di USB
USB Vigili del Fuoco denuncia con estrema fermezza quanto emerso dalla notizia pubblicata da Il Fatto Quotidiano in merito allutilizzo di un elicottero del Corpo Nazionale, in servizio presso il Reparto Volo di Genova, per trasportare il sig. Giulio Rapetti...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Referendum giustizia 22-23 marzo: mobilitazione del sindacato USB Unione Sindacale di Base per il NO
Il referendum del 22/23 marzo sulla controriforma costituzionale sulla giustizia varata dal governo Meloni è diventato una sfida politica e democratica a tutto campo. E' quindi giusto che tutte le esigenze sociali sul piano dei salari e degli interessi dei lav...-->continua
|
|
|27/02/2026 - Legalità e scuola: a Potenza riunione di coordinamento su disagio giovanile e sicurezza nelle scuole con il Prefetto
Si terrà nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, alle ore 10.00 di lunedì 2 marzo prossimo, la riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici delle Scuole secondarie superiori del territorio provinciale, convocata dal Prefetto di Potenza Michel...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Basilicata. Studenti contro i vitalizi
Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri region...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte
Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Manifestazione studenti, Lacorazza: mantenere dialogo e confronto
Il capogruppo Pd: Quando cè una generazione che protesta, si indigna e dunque partecipa ai processi della società, è da considerare un fatto positivo; è parte della vita democratica, è evidente vitalità di una generazione
Contatterò i rap...-->continua
|
|