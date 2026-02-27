Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime apprezzamento e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Senise per loperazione che ha portato al sequestro della cosiddetta droga del cannibale e allarresto di due persone. "... -->continua

Il referendum del 22/23 marzo sulla controriforma costituzionale sulla giustizia varata dal governo Meloni è diventato una sfida politica e democratica a tutto campo. E' quindi giusto che tutte le esigenze sociali sul piano dei salari e degli interessi dei lav... -->continua

Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri region... -->continua

Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici  Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia  presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ... -->continua