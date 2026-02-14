-->
|
La voce della Politica
|Vertenza Smart Paper: Ugl Metalmeccanici Basilicata chiede impegni vincolanti
14/02/2026
|La Segreteria Regionale Ugl Metalmeccanici Basilicata comunica di aver ricevuto la convocazione ufficiale da parte della Regione Basilicata per il tavolo di confronto sulla vertenza Smart Paper, fissato per il prossimo 19 febbraio.
Accogliamo positivamente lintervento delle istituzioni regionali e lapertura di un confronto che coinvolge tutte le parti interessate. Tuttavia, riteniamo con fermezza che il tempo delle dichiarazioni di principio sia ormai concluso: il tavolo dovrà produrre risultati concreti, impegni chiari e soprattutto soluzioni immediatamente applicabili. Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti non possono più permettersi ulteriori rinvii né ambiguità.
Per lUgl Metalmeccanici Basilicata lincontro del 19 febbraio deve rappresentare un passaggio decisivo, non interlocutorio. Le priorità sono nette e non possono essere oggetto di compromesso:
Applicazione piena e senza deroghe della clausola sociale, a tutela di tutti i lavoratori interessati dal cambio di appalto;
Garanzia integrale dei livelli occupazionali, senza esuberi diretti o mascherati;
Salvaguardia dei trattamenti economici e normativi, senza riduzioni salariali o peggioramenti contrattuali;
Tutela della territorialità, con il mantenimento delle attività e della sede operativa in Basilicata;
Chiarezza definitiva sulla numerica complessiva dei lavoratori coinvolti nellappalto, per evitare interpretazioni parziali o discrezionali.
Parliamo di circa 340 lavoratori che rappresentano un presidio industriale strategico per lintero territorio lucano. Dietro questi numeri ci sono famiglie, professionalità consolidate, competenze costruite in anni di esperienza e sacrifici. È dovere di tutti istituzioni, azienda e parti sociali garantire che il percorso di transizione non si traduca in un arretramento occupazionale o in un impoverimento del tessuto produttivo regionale.
La proroga della commessa fino al 30 giugno 2026 costituisce un elemento di stabilizzazione temporanea, che evita uninterruzione improvvisa delle attività. Tuttavia, essa non può essere considerata un punto di arrivo. Deve diventare uno strumento utile a costruire una soluzione strutturale e definitiva, capace di garantire continuità produttiva, sicurezza occupazionale e piena dignità contrattuale.
LUgl Metalmeccanici Basilicata ribadisce che vigilerà con la massima attenzione sul rispetto degli impegni che verranno assunti. Non accetteremo soluzioni parziali, né percorsi che scarichino sui lavoratori il peso di scelte industriali o organizzative non dipendenti dalla loro volontà.
Il rispetto dei tempi è il primo atto di rispetto verso chi lavora. Il 19 febbraio deve segnare un punto di svolta reale e verificabile, capace di restituire serenità alle 340 famiglie coinvolte e di confermare la centralità del sito produttivo nel sistema industriale lucano.
LUgl Metalmeccanici Basilicata continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa utile a garantire occupazione, diritti e futuro al lavoro in Basilicata, nella convinzione che sviluppo e tutela sociale debbano procedere insieme, senza arretramenti né compromessi al ribasso.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/02/2026 - Senise: ''il partito democratico rilancia il suo impegno sul territorio''
Il Partito Democratico conferma con forza la volontà di ravvivare e rafforzare la propria presenza politica sul territorio, rilanciando lattività del partito a partire dalle questioni regionali fino ai grandi temi della politica nazionale.
In queste settimane il PD...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Basilicata. Cicala: vino lucano verso la Svizzera
«Linternazionalizzazione del vino lucano non riguarda solo le imprese vitivinicole: è una scelta strategica che incide sulleconomia, sulloccupazione e sul presidio delle nostre aree interne. Portare stabilmente il vino della Basilicata su mercati solidi com...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Centro internazionale dialettologia, Lacorazza: grazie sindaci. E la Regione?
Centro internazionale dialettologia, Lacorazza: grazie sindaci. E la Regione?
Il Capogruppo PD: abbiamo depositato PdL per salvaguardare dialetti lucani, abbiamo proposto e fatto entrare nel programma triennale delle politiche culturali regionali le attivi...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Cupparo: Stellantis e attacchi strumentali
Registro che da giorni sulla vicenda Stellantis si è scatenata una sorta di competizione interna ai Cinquestelle per il titolo di chi è più antigovernativo, in particolare tra le consigliere regionali impegnate nellennesima protesta-presidio ai cancelli ...-->continua
|
|
|14/02/2026 - ''Senza consenso è stupro'': Donne Democratiche Basilicata sostengono la mobilitazione nazionale
La Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata esprime pieno sostegno alla mobilitazione promossa dai Centri Antiviolenza e dalle associazioni femministe in tutta Italia contro la riscrittura della normativa sulla violenza sessuale, che rischia di cancel...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Vertenza Smart Paper: Ugl Metalmeccanici Basilicata chiede impegni vincolanti
La Segreteria Regionale Ugl Metalmeccanici Basilicata comunica di aver ricevuto la convocazione ufficiale da parte della Regione Basilicata per il tavolo di confronto sulla vertenza Smart Paper, fissato per il prossimo 19 febbraio.
Accogliamo positiva...-->continua
|
|
|14/02/2026 - SIFUS Basilicata: ''3 stipendi non pagati alle lavoratrici SLEM, intollerabile''
Il SIFUS denuncia lennesima, intollerabile violazione dei diritti delle lavoratrici SLEM.
Alle mensilità non corrisposte di dicembre e alla tredicesima si aggiunge ora anche il mancato pagamento di gennaio. Tre stipendi bloccati. Tre mesi di sacrifici sc...-->continua
|
|