|Basilicata. Smart Paper, tavolo regionale il 19 febbraio
13/02/2026
|Per dare seguito allincontro di ieri sul cambio di appalto Smart Paper lassessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha convocato laggiornamento del Tavolo regionale per il 19 febbraio prossimo, alle ore 11 (sala Sinni), con la presenza delle aziende interessate, di Enel Energia, sindacati e sindaci di Tito, SantAngelo Le Fratte e Satriano di Lucania,
Con limpegno assunto di accelerare una soluzione definitiva che vada oltre la proroga e quindi la garanzia della continuità lavorativa spiega Cupparo continuo a svolgere la funzione istituzionale con la strategia del fare e della concretezza che caratterizza, da sempre, la mia attività alla guida del Dipartimento. Lauspicio è di conservare non solo i posti di lavoro ma anche le unità produttive in Basilicata. La delicatezza della tematica e le implicazioni per i lavoratori coinvolti richiede un ulteriore sforzo da parte di tutti gli interlocutori interessati. La posizione che ho assunto a ottobre, con toni decisamente forti, chiedendo agli interlocutori delle società interessate un metodo di confronto operativo e che ha suscitato differenti reazioni, non è certo estemporanea come sto dimostrando. Continuo sulla strategia che mi sono dato, in piena condivisione con il Presidente Bardi, perché sono sempre più convinto che questa è diventata una vertenza-simbolo nel senso che sul versante dei servizi di interesse nazionale svolti in Basilicata non si può indietreggiare nemmeno di un centimetro. Mi auguro che chi ha cuore questo aspetto fondamentale per il futuro produttivo ed occupazionale della nostra regione non trovi elementi di divisione quanto piuttosto di condivisione, lasciando la polemica e gli interessi di parte ad altre occasioni.
archivio
|14/02/2026 - Senise: ''il partito democratico rilancia il suo impegno sul territorio''
Il Partito Democratico conferma con forza la volontà di ravvivare e rafforzare la propria presenza politica sul territorio, rilanciando lattività del partito a partire dalle questioni regionali fino ai grandi temi della politica nazionale.
In queste settimane il PD...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Basilicata. Cicala: vino lucano verso la Svizzera
«Linternazionalizzazione del vino lucano non riguarda solo le imprese vitivinicole: è una scelta strategica che incide sulleconomia, sulloccupazione e sul presidio delle nostre aree interne. Portare stabilmente il vino della Basilicata su mercati solidi com...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Centro internazionale dialettologia, Lacorazza: grazie sindaci. E la Regione?
Centro internazionale dialettologia, Lacorazza: grazie sindaci. E la Regione?
Il Capogruppo PD: abbiamo depositato PdL per salvaguardare dialetti lucani, abbiamo proposto e fatto entrare nel programma triennale delle politiche culturali regionali le attivi...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Cupparo: Stellantis e attacchi strumentali
Registro che da giorni sulla vicenda Stellantis si è scatenata una sorta di competizione interna ai Cinquestelle per il titolo di chi è più antigovernativo, in particolare tra le consigliere regionali impegnate nellennesima protesta-presidio ai cancelli ...-->continua
|
|
|14/02/2026 - ''Senza consenso è stupro'': Donne Democratiche Basilicata sostengono la mobilitazione nazionale
La Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata esprime pieno sostegno alla mobilitazione promossa dai Centri Antiviolenza e dalle associazioni femministe in tutta Italia contro la riscrittura della normativa sulla violenza sessuale, che rischia di cancel...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Vertenza Smart Paper: Ugl Metalmeccanici Basilicata chiede impegni vincolanti
La Segreteria Regionale Ugl Metalmeccanici Basilicata comunica di aver ricevuto la convocazione ufficiale da parte della Regione Basilicata per il tavolo di confronto sulla vertenza Smart Paper, fissato per il prossimo 19 febbraio.
Accogliamo positiva...-->continua
|
|
|14/02/2026 - SIFUS Basilicata: ''3 stipendi non pagati alle lavoratrici SLEM, intollerabile''
Il SIFUS denuncia lennesima, intollerabile violazione dei diritti delle lavoratrici SLEM.
Alle mensilità non corrisposte di dicembre e alla tredicesima si aggiunge ora anche il mancato pagamento di gennaio. Tre stipendi bloccati. Tre mesi di sacrifici sc...-->continua
|
