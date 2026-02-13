«Questa misura riguarda tutta la Basilicata perché sostiene chi ogni giorno tiene in vita le nostre aree rurali e interne: i piccoli allevamenti, che garantiscono lavoro, presidio del territorio e qualità del paesaggio. Con lautorizzazione di AGEA rendiamo più semplice e realmente accessibile, già dal 2026, un sostegno importante della PAC, eliminando un costo che per molti era un ostacolo». Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, commentando lesito positivo della richiesta regionale relativa al PSP PAC 20232027  Ecoschema 1, livello 2.



AGEA, con nota ufficiale prot. n. 0007501 del 29 gennaio 2026, ha approvato la richiesta della Regione Basilicata di deroga allEcoschema 1 (livello 2), limitatamente agli allevamenti di piccole dimensioni, cioè con consistenza inferiore a 20 UBA, per lannualità 2026. La richiesta di deroga era stata presentata dalla Regione Basilicata con comunicazione ufficiale prot. n. 2026-6574 del 27 gennaio 2026, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 543/2025, per rendere applicabile dal 2026 quanto previsto dallart. 17, comma 7, del Decreto MASAF 23 dicembre 2022 n. 0660087, come modificato dallart. 1, comma 4, del DM 10 marzo 2025. Nel concreto, tutti i piccoli allevamenti bovini lucani sotto le 20 UBA potranno accedere ai premi dellEcoschema 1 livello 2 (inerente lattività di pascolamento) senza sostenere costi per la certificazione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA). «Parliamo  aggiunge Cicala  di una misura che interessa circa 1.000 allevamenti lucani sotto le 20 UBA e consente laccesso al premio pari a 240 euro per UBA. È una scelta di concretezza ed equità: meno burocrazia e più possibilità reali di partecipazione, soprattutto per chi opera lontano dai principali centri di servizio». I controlli relativi al rispetto dellattività di pascolamento saranno svolti dallUfficio preposto della Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.