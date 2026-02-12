-->
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha partecipato oggi alla Cabina di regia sulla ZES Unica, portando allattenzione del Governo le istanze del territorio lucano. Abbiamo rappresentato con dati concreti - ha dichiarato il Presidente - che la Basilicata, pur con un numero contenuto di provvedimenti rilasciati per consentire alle imprese di investire attraverso la ZES, ? la regione che registra la migliore ricaduta occupazionale media per ciascun investimento autorizzato. Inoltre, abbiamo avuto lincremento percentuale pi? alto delle domande di credito dimposta. Questo significa che il nostro sistema produttivo ? dinamico e che, quando vengono messe a disposizione opportunit? efficaci, il territorio risponde.
Il Presidente ha tuttavia evidenziato due criticit? strutturali: il persistente deficit infrastrutturale e il differenziale negativo nella Carta degli aiuti di Stato 2022-2027, che assegna alla Basilicata unintensit? di aiuto inferiore rispetto ai territori limitrofi, sulla base di dati economici non pi? coerenti con lattuale scenario regionale. Non chiediamo privilegi - ha sottolineato Bardi - ma condizioni eque. La crisi dellautomotive e la contrazione delle attivit? estrattive hanno modificato profondamente il quadro economico. ? necessario che questo cambiamento venga considerato nella revisione delle regole. In questo senso, il Presidente ha accolto con favore limpegno assunto dal Sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra, a portare le osservazioni della Basilicata nella futura revisione della Carta degli aiuti di Stato, in vista della prossima discussione in sede europea. Nel corso dellincontro ? stata inoltre ribadita lurgenza di ripristinare la Decontribuzione Sud per le grandi imprese, strumento fondamentale per sostenere la competitivit? e lattrattivit? del territorio. La Basilicata continuer? a lavorare con spirito di collaborazione istituzionale e con piena operativit? - ha concluso il Presidente - per trasformare ogni strumento nazionale in opportunit? concreta di sviluppo, occupazione e crescita per le imprese e le comunit?.
