Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha partecipato oggi alla Cabina di regia sulla ZES Unica, portando allattenzione del Governo le istanze del territorio lucano. Abbiamo rappresentato con dati concreti - ha dichiarato il Presidente - che la Basilicata, pur con un numero contenuto di provvedimenti rilasciati per consentire alle imprese di investire attraverso la ZES, ? la regione che registra la migliore ricaduta occupazionale media per ciascun investimento autorizzato. Inoltre, abbiamo avuto lincremento percentuale pi? alto delle domande di credito dimposta. Questo significa che il nostro sistema produttivo ? dinamico e che, quando vengono messe a disposizione opportunit? efficaci, il territorio risponde.



Il Presidente ha tuttavia evidenziato due criticit? strutturali: il persistente deficit infrastrutturale e il differenziale negativo nella Carta degli aiuti di Stato 2022-2027, che assegna alla Basilicata unintensit? di aiuto inferiore rispetto ai territori limitrofi, sulla base di dati economici non pi? coerenti con lattuale scenario regionale. Non chiediamo privilegi - ha sottolineato Bardi - ma condizioni eque. La crisi dellautomotive e la contrazione delle attivit? estrattive hanno modificato profondamente il quadro economico. ? necessario che questo cambiamento venga considerato nella revisione delle regole. In questo senso, il Presidente ha accolto con favore limpegno assunto dal Sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra, a portare le osservazioni della Basilicata nella futura revisione della Carta degli aiuti di Stato, in vista della prossima discussione in sede europea. Nel corso dellincontro ? stata inoltre ribadita lurgenza di ripristinare la Decontribuzione Sud per le grandi imprese, strumento fondamentale per sostenere la competitivit? e lattrattivit? del territorio. La Basilicata continuer? a lavorare con spirito di collaborazione istituzionale e con piena operativit? - ha concluso il Presidente - per trasformare ogni strumento nazionale in opportunit? concreta di sviluppo, occupazione e crescita per le imprese e le comunit?.