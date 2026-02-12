-->
La voce della Politica
|Failp CISAL difende i lavoratori di Poste: numeri civici e toponomastica priorità per Acerenza
12/02/2026
|Il sindacalista Vitale ha già spiegato al Sindaco che sarebbe opportuno invitare i cittadini a regolarizzare la propria posizione, installando una cassetta postale con numero civico ben visibile e lindicazione dei nominativi del nucleo familiare.
Una questione ancora più grave, che merita attenzione, riguarda la necessità di aggiornare la toponomastica del paese. Senza unadeguata numerazione civica e una corretta identificazione delle strade e delle abitazioni, non solo il servizio postale risulta difficoltoso, ma si creano disagi ben più seri per lintera comunità.
Poste Italiane, dal canto suo, sta adottando tutte le precauzioni necessarie. Presso lufficio di Acerenza non risulta alcuna posta arretrata in giacenza: i portalettere stanno effettuando anche ore di straordinario per garantire un servizio efficiente.
Ci poniamo inoltre una domanda importante: in caso di emergenza sanitaria, come può il 118 raggiungere rapidamente unabitazione priva di numero civico o adeguata segnalazione?
Prima di puntare il dito contro giovani lavoratori con contratto a tempo determinato che con sacrificio scelgono di rimanere e lavorare nella nostra provincia sarebbe opportuno verificare attentamente la situazione. Anche portalettere del posto, che conoscono bene il territorio, hanno riscontrato notevoli difficoltà operative.
La Voce della Politica
