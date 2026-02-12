-->

Failp CISAL difende i lavoratori di Poste: numeri civici e toponomastica priorità per Acerenza

12/02/2026

Il sindacalista Vitale ha già spiegato al Sindaco che sarebbe opportuno invitare i cittadini a regolarizzare la propria posizione, installando una cassetta postale con numero civico ben visibile e lindicazione dei nominativi del nucleo familiare.

Una questione ancora più grave, che merita attenzione, riguarda la necessità di aggiornare la toponomastica del paese. Senza unadeguata numerazione civica e una corretta identificazione delle strade e delle abitazioni, non solo il servizio postale risulta difficoltoso, ma si creano disagi ben più seri per lintera comunità.

Poste Italiane, dal canto suo, sta adottando tutte le precauzioni necessarie. Presso lufficio di Acerenza non risulta alcuna posta arretrata in giacenza: i portalettere stanno effettuando anche ore di straordinario per garantire un servizio efficiente.

Ci poniamo inoltre una domanda importante: in caso di emergenza sanitaria, come può il 118 raggiungere rapidamente unabitazione priva di numero civico o adeguata segnalazione?

Prima di puntare il dito contro giovani lavoratori con contratto a tempo determinato  che con sacrificio scelgono di rimanere e lavorare nella nostra provincia  sarebbe opportuno verificare attentamente la situazione. Anche portalettere del posto, che conoscono bene il territorio, hanno riscontrato notevoli difficoltà operative.



La Voce della Politica
