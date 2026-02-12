-->
|Crisi Stellantis, Rosa (FdI): ''Green Deal dannoso, stop alle imposizioni ideologiche''
12/02/2026
|A Melfi, 4.600 dipendenti Stellantis saranno in regime di cassa integrazione fino a giugno. Le aziende dellindotto non sono messe meglio. Anzi.
La crisi di Stellantis, con perdite che superano i 22 miliardi di euro, rappresenta la prova più evidente del fallimento di unimpostazione ideologica che ha condizionato le politiche industriali europee negli ultimi anni.
Come dichiarato anche dal Ministro Urso, le difficoltà del gruppo automobilistico non possono essere separate dalle scelte imposte dal Green Deal e dallaccelerazione forzata verso lelettrico, una strategia che ha compresso la competitività dellindustria europea senza tenere conto della realtà dei mercati, dei costi energetici e della sostenibilità economica delle imprese.
Una impostazione industriale, disancorata dalla realtà, che ha frenato lo sviluppo dei Paesi europei, la competitività delle aziende e loccupazione. È stato un errore strutturale, che ha finito per indebolire un settore strategico come lautomotive.
Il recente ripensamento delle strategie industriali del gruppo automobilistico viene letto come la conferma che quella linea non era sostenibile.
In questo quadro, lItalia ha un ruolo guida nel ridisegnare le politiche industriali europee. Il rafforzamento dellintesa con la Germania sulla competitività rappresenta un passaggio politico decisivo e una svolta storica: lobiettivo è affermare in sede europea il principio della neutralità tecnologica, restituendo libertà di scelta alle imprese e salvaguardando la filiera produttiva.
Al prossimo vertice europeo sulla competitività, lItalia si presenterà, quindi, con una linea chiara: superare i dogmi, difendere lindustria, proteggere il lavoro. È una linea di buonsenso che abbiamo sempre sostenuto: le politiche europee devono tenere conto non solo della dote i economica ed ecologica ma anche di quella sociale.
Oggi, è necessario archiviare definitivamente la stagione delle imposizioni ideologiche e aprire una nuova fase fondata sul pragmatismo.
Sen. Gianni Rosa
