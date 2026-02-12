-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti Basilicata: bene via libera Europarlamento a ''pacchetto vino'', ma servono risorse
12/02/2026
|Il via libera definitivo allEuroparlamento al 'pacchetto vino' ovvero al portafoglio di misure messe in campo da Bruxelles a favore del settore vino per fronteggiare la difficile fase del comparto stretto tra i dazi Usa e un trend di consumi in calo che sta penalizzando in particolare le aree di produzione di vini rossi garantirà maggiore trasparenza per i cittadini consumatori e semplificazione per le aziende a sostegno di un settore fondamentale del made in Italy. E quanto fa sapere la Coldiretti della Basilicata. Le novità comprendono un nuovo regime per le autorizzazioni che, allungando i tempi, promuove una gestione più razionale sia dal punto di vista agronomico che commerciale, e unestensione dei tempi per i programmi promozionali. È fondamentale anche la maggiore chiarezza in etichetta riguardo ai vini dealcolati, specialmente per le espressioni senza alcol e ridotto alcol, con linee guida più semplici per produttori e consumatori. Inoltre, sono previste misure di crisi uniformi attivabili a discrezione degli Stati membri. Si tratta di un cambiamento significativo spiega lorganizzazione agricola lucana - ma ora è essenziale garantire risorse adeguate al settore allinterno delle nuove politiche europee per rendere lapplicazione effettivamente utile alle aziende. Coldiretti sottolinea che il settore vinicolo in Basilicata, uno dei pilastri delleconomia agroalimentare, è in crescita, trainato soprattutto dall'Aglianico del Vulture, ma necessità di campagne di comunicazione. Le misure per il settore promosse dal ministero dellAgricoltura e della Sovranità alimentare- aggiunge la Coldiretti della Basilicata - rispondono alle nostre richieste ed è importante per dire basta ai tentativi immotivati di demonizzazione di un prodotto cardine del Made in Italy a tavola. Si tratta di una risposta tempestiva alle esigenze delle imprese, in un momento di difficoltà per il settore conclude - tra guerre commerciali e cambiamento delle abitudini di consumo, andando a rinsaldare i valori in cui si riconosce la filiera e rimettendo il vino al centro del sistema.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/02/2026 - Stellantis. Lomuti: Melfi non si governa da lontano. Audizione sindacati in parlamento
Ho voluto con forza laudizione in Commissione attività produttive, della camera dei deputati perché su Melfi si sta consumando una verità che non può più essere raccontata con mezze parole. La crisi dellautomotive lucano non è un incidente di percorso, non è una flessione ...-->continua
|
|
|12/02/2026 - Settore turistico in Basilicata, Cifarelli: buoni risultati nel 2025 e prospettive di ulteriore crescita
Il turismo in Basilicata ha conosciuto nel 2025 una buona crescita, segnando per la prima volta il superamento del milione di arrivi turistici e oltre 2,8 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Questo risultato, certificato dalla direttrice generale de...-->continua
|
|
|12/02/2026 - Sicurezza e libertà, mozione Napoli: sostegno a Forze dellOrdine
Il Capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Basilicata ha presentato in Aula una mozione di sostegno alle Forze dellOrdine, con lobiettivo di affermare con chiarezza il valore della sicurezza quale fondamento imprescindibile della libert...-->continua
|
|
|12/02/2026 - Coldiretti Basilicata: bene via libera Europarlamento a ''pacchetto vino'', ma servono risorse
Il via libera definitivo allEuroparlamento al 'pacchetto vino' ovvero al portafoglio di misure messe in campo da Bruxelles a favore del settore vino per fronteggiare la difficile fase del comparto stretto tra i dazi Usa e un trend di consumi in calo che sta ...-->continua
|
|
|12/02/2026 - Turismo, Pittella: Una cabina di regia per investimenti
Una cabina di regia regionale per rafforzare e rendere più organica la programmazione degli interventi nel settore turistico lucano. È la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, intervenendo a Milano all...-->continua
|
|
|12/02/2026 - Vulture Città Italiana del Vino: bene le celebrazioni, ma ora la Regione metta subito le risorse. Siamo già in ritardo
Mentre Bardi (e mezzo Consiglio regionale, in verità! ) raccontano la Basilicata alla BIT di Milano, qui, senza soldi, si continuano a non cantare messe!
Il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino 20262027 è motivo di orgoglio autent...-->continua
|
|
|11/02/2026 - Senise, verso il potenziamento dellUfficio Acquedotto Lucano
LAmministrazione comunale di Senise informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per lapertura dellUfficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e allA...-->continua
|
|