Il via libera definitivo allEuroparlamento al 'pacchetto vino' ovvero al portafoglio di misure messe in campo da Bruxelles a favore del settore vino per fronteggiare la difficile fase del comparto stretto tra i dazi Usa e un trend di consumi in calo che sta penalizzando in particolare le aree di produzione di vini rossi garantirà maggiore trasparenza per i cittadini consumatori e semplificazione per le aziende a sostegno di un settore fondamentale del made in Italy. E quanto fa sapere la Coldiretti della Basilicata. Le novità comprendono un nuovo regime per le autorizzazioni che, allungando i tempi, promuove una gestione più razionale sia dal punto di vista agronomico che commerciale, e unestensione dei tempi per i programmi promozionali. È fondamentale anche la maggiore chiarezza in etichetta riguardo ai vini dealcolati, specialmente per le espressioni senza alcol e ridotto alcol, con linee guida più semplici per produttori e consumatori. Inoltre, sono previste misure di crisi uniformi attivabili a discrezione degli Stati membri. Si tratta di un cambiamento significativo  spiega lorganizzazione agricola lucana - ma ora è essenziale garantire risorse adeguate al settore allinterno delle nuove politiche europee per rendere lapplicazione effettivamente utile alle aziende. Coldiretti sottolinea che il settore vinicolo in Basilicata, uno dei pilastri delleconomia agroalimentare, è in crescita, trainato soprattutto dall'Aglianico del Vulture, ma necessità di campagne di comunicazione. Le misure per il settore promosse dal ministero dellAgricoltura e della Sovranità alimentare- aggiunge la Coldiretti della Basilicata - rispondono alle nostre richieste ed è importante per dire basta ai tentativi immotivati di demonizzazione di un prodotto cardine del Made in Italy a tavola. Si tratta di una risposta tempestiva alle esigenze delle imprese, in un momento di difficoltà per il settore  conclude - tra guerre commerciali e cambiamento delle abitudini di consumo, andando a rinsaldare i valori in cui si riconosce la filiera e rimettendo il vino al centro del sistema.