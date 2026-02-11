-->
La voce della Politica
|Senise, verso il potenziamento dellUfficio Acquedotto Lucano
11/02/2026
|LAmministrazione comunale di Senise informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per lapertura dellUfficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e allAmministratore Unico di Acquedotto Lucano per potenziare gli orari di apertura e rafforzare i servizi a favore dellintero territorio.
Lo sportello di Senise rappresenta infatti un punto di riferimento non solo per la nostra comunità, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, con conseguente aumento delle presenze e dei tempi di attesa.
Accogliendo le sollecitazioni dellAmministrazione comunale, con nota pervenuta in data odierna, il Direttore Generale - Luigi Cerciello Renna - ha comunicato la disponibilità a valutare listituzione di una ulteriore giornata di apertura, per rispondere alle esigenze dellutenza e alle richieste di cittadini e di attività economiche del territorio, di cui l'Amministrazione si è fatta portavoce.
In attesa di un incontro operativo con lAmministrazione comunale, finalizzato ad individuare soluzioni compatibili con le risorse disponibili, il Direttore ha inoltre annunciato che già da domani, giovedì 12 febbraio, lufficio di Acquedotto Lucano di Senise sarà potenziato con lattivazione di un secondo sportello, garantendo la presenza di due operatori anziché uno, così da ridurre i tempi di attesa e migliorare lefficienza del servizio.
Il Sindaco sottolinea che lobiettivo primario dellAmministrazione è assicurare servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini, rafforzando al contempo la collaborazione istituzionale con Acquedotto Lucano.
Si accoglie, pertanto, con favore la proposta di un incontro per definire nel dettaglio lampliamento degli orari e le modalità organizzative più efficaci.
Parallelamente, lAmministrazione si impegna a individuare una sede più idonea e accessibile, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza e fruizione del servizio.
LAmministrazione continuerà a lavorare in sinergia con Acquedotto Lucano affinché questo impegno si traduca in un concreto miglioramento dei servizi per la comunità di Senise e dellintera area.
Il Sindaco e l' Amministrazione comunale
