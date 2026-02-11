-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Senise, verso il potenziamento dellUfficio Acquedotto Lucano

11/02/2026

LAmministrazione comunale di Senise informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per lapertura dellUfficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e allAmministratore Unico di Acquedotto Lucano per potenziare gli orari di apertura e rafforzare i servizi a favore dellintero territorio.

Lo sportello di Senise rappresenta infatti un punto di riferimento non solo per la nostra comunità, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, con conseguente aumento delle presenze e dei tempi di attesa.

Accogliendo le sollecitazioni dellAmministrazione comunale, con nota pervenuta in data odierna, il Direttore Generale - Luigi Cerciello Renna - ha comunicato la disponibilità a valutare listituzione di una ulteriore giornata di apertura, per rispondere alle esigenze dellutenza e alle richieste di cittadini e di attività economiche del territorio, di cui l'Amministrazione si è fatta portavoce.

In attesa di un incontro operativo con lAmministrazione comunale, finalizzato ad individuare soluzioni compatibili con le risorse disponibili, il Direttore ha inoltre annunciato che già da domani, giovedì 12 febbraio, lufficio di Acquedotto Lucano di Senise sarà potenziato con lattivazione di un secondo sportello, garantendo la presenza di due operatori anziché uno, così da ridurre i tempi di attesa e migliorare lefficienza del servizio.

Il Sindaco sottolinea che lobiettivo primario dellAmministrazione è assicurare servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini, rafforzando al contempo la collaborazione istituzionale con Acquedotto Lucano.

Si accoglie, pertanto, con favore la proposta di un incontro per definire nel dettaglio lampliamento degli orari e le modalità organizzative più efficaci.

Parallelamente, lAmministrazione si impegna a individuare una sede più idonea e accessibile, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza e fruizione del servizio.

LAmministrazione continuerà a lavorare in sinergia con Acquedotto Lucano affinché questo impegno si traduca in un concreto miglioramento dei servizi per la comunità di Senise e dellintera area.

Il Sindaco e l' Amministrazione comunale



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
11/02/2026 - Senise, verso il potenziamento dellUfficio Acquedotto Lucano

LAmministrazione comunale di Senise informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per lapertura dellUfficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e allAmministratore U...-->continua
11/02/2026 - Illegalità nelle scuole, Prefettura di Potenza convoca il Comitato

Rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità negli istituti scolastici: è questo lobiettivo della riunione odierna del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Michele Campanaro nella Sala Itali...-->continua
11/02/2026 - Giornata del Malato, Silletti: Impegno per il diritto alla salute

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, desidero rivolgere un pensiero di sincera vicinanza e solidarietà a tutte le persone che stanno affrontando la malattia, alle loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente garantiscono assi...-->continua
11/02/2026 - Giorno del Ricordo, la mozione di Napoli: Verità, dignità, memoria

Ci sono date che non chiedono celebrazioni, ma chiedono coscienza. Il 10 febbraio è una di queste. Il Giorno del Ricordo è la soglia morale di una comunità: ci domanda se la memoria sarà un bene comune oppure un terreno conteso, se la storia sarà maestra oppu...-->continua
11/02/2026 - Acquedotto Lucano: firmato protocollo su democrazia partecipativa

Una nuova era per le relazioni industriali di Acquedotto Lucano ha preso ufficialmente il via questa mattina con la sottoscrizione del nuovo Protocollo di Relazioni Industriali. Lintesa, siglata dal direttore generale Luigi Cerciello Renna e dai segretari gen...-->continua
11/02/2026 - Pat, Cicala: riconosciute altre 15 produzioni lucane

«Quando un prodotto tradizionale viene riconosciuto a livello nazionale, non è solo una soddisfazione per chi lo produce: è un valore che si consolida per tutta la Basilicata, perché significa identità, lavoro, comunità e prospettiva per le nostre aree interne...-->continua
11/02/2026 - Tribunale di Melfi, la battaglia approda in Parlamento: audizione alla Camera

La riapertura del Tribunale di Melfi arriva su un tavolo nazionale: la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha infatti accolto la richiesta di audizione per il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sindaco di Melfi e lavvocato Gerardo...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo