LAmministrazione comunale di Senise informa la cittadinanza che, a seguito dei disagi segnalati per lapertura dellUfficio di Acquedotto Lucano di Senise limitata a un solo giorno a settimana, è stata inoltrata formale richiesta al Direttore Generale e allAmministratore Unico di Acquedotto Lucano per potenziare gli orari di apertura e rafforzare i servizi a favore dellintero territorio.



Lo sportello di Senise rappresenta infatti un punto di riferimento non solo per la nostra comunità, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, con conseguente aumento delle presenze e dei tempi di attesa.



Accogliendo le sollecitazioni dellAmministrazione comunale, con nota pervenuta in data odierna, il Direttore Generale - Luigi Cerciello Renna - ha comunicato la disponibilità a valutare listituzione di una ulteriore giornata di apertura, per rispondere alle esigenze dellutenza e alle richieste di cittadini e di attività economiche del territorio, di cui l'Amministrazione si è fatta portavoce.



In attesa di un incontro operativo con lAmministrazione comunale, finalizzato ad individuare soluzioni compatibili con le risorse disponibili, il Direttore ha inoltre annunciato che già da domani, giovedì 12 febbraio, lufficio di Acquedotto Lucano di Senise sarà potenziato con lattivazione di un secondo sportello, garantendo la presenza di due operatori anziché uno, così da ridurre i tempi di attesa e migliorare lefficienza del servizio.



Il Sindaco sottolinea che lobiettivo primario dellAmministrazione è assicurare servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini, rafforzando al contempo la collaborazione istituzionale con Acquedotto Lucano.



Si accoglie, pertanto, con favore la proposta di un incontro per definire nel dettaglio lampliamento degli orari e le modalità organizzative più efficaci.



Parallelamente, lAmministrazione si impegna a individuare una sede più idonea e accessibile, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza e fruizione del servizio.



LAmministrazione continuerà a lavorare in sinergia con Acquedotto Lucano affinché questo impegno si traduca in un concreto miglioramento dei servizi per la comunità di Senise e dellintera area.



Il Sindaco e l' Amministrazione comunale