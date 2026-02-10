Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la cui situazione resta difficile e richiede soluzioni immediate per evitare che decine di lavoratori perdano il posto di lavoro. È quanto sottolinea il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, nel giorno della ripresa produttiva della fabbrica lucana. Sin dora serve un impegno per sostenere la salita produttiva ma soprattutto urgono azioni concrete perché a ripartire non sia solo Stellantis ma tutto lindotto. Melfi  continua il capogruppo  ha bisogno di certezze industriali, tempi definiti ma in particolare di un chiaro coinvolgimento dellindotto locale. Solo così si potrà garantire la tenuta occupazionale. Con la piena saturazione degli impianti ed una attenzione concreta alle imprese dellindotto, coinvolgendole sempre di più nelle commesse, sarà possibile far ripartire il comparto automotive nel Vulture ed in Basilicata