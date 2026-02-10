-->
|
La voce della Politica
|Bochicchio (Psi): 'Stellantis, con risalita produttiva di Melfi ora massima attenzione sulle aziende dellindotto'
10/02/2026
|Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la cui situazione resta difficile e richiede soluzioni immediate per evitare che decine di lavoratori perdano il posto di lavoro. È quanto sottolinea il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, nel giorno della ripresa produttiva della fabbrica lucana. Sin dora serve un impegno per sostenere la salita produttiva ma soprattutto urgono azioni concrete perché a ripartire non sia solo Stellantis ma tutto lindotto. Melfi continua il capogruppo ha bisogno di certezze industriali, tempi definiti ma in particolare di un chiaro coinvolgimento dellindotto locale. Solo così si potrà garantire la tenuta occupazionale. Con la piena saturazione degli impianti ed una attenzione concreta alle imprese dellindotto, coinvolgendole sempre di più nelle commesse, sarà possibile far ripartire il comparto automotive nel Vulture ed in Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/02/2026 - Cicala: ''40 milioni per le filiere lucane''
Questa nuova fase delle filiere regionali riguarda tutta la Basilicata, perché investire in innovazione e ricerca significa rafforzare il lavoro, il reddito delle imprese e la qualità delle produzioni che tengono vivi i nostri territori.
Queste le parole dellAsse...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Cupparo, a Melfi avvio produzione Compass
La giornata di oggi rappresenta un passaggio di particolare rilievo per lo stabilimento Stellantis di Melfi e per lintero sistema produttivo regionale. Come annunciato nelle settimane scorse, prende avvio la salita produttiva della Jeep Compass, con lattiva...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Giorno del Ricordo a Potenza: memoria e responsabilità verso le nuove generazion
NellAula Magna del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Potenza si è svolta, in mattinata, la cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, organizzata in collaborazione con lUniversità degli Studi di Basilicata ed il Comitato di Potenza dell...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Appalto Ospedale Lagonegro, Lacorazza: riparare errore velocizzando
Non entro nel merito della decisione dei criteri di appalto del primo lotto del Padiglione A dellospedale di Lagonegro, anche se il requisito escludente andrebbe motivato a maggior ragione se, come sembra evidente, la gara dappalto dovrà essere riaperta. Pe...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Europa VerdeAVS Basilicata esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Nacc
Il partito di Europa Verde-AVS Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Nacci, figura di riferimento per il mondo della scuola, delleducazione e della cultura nella nostra comunità.
La perdita del dottor Nacci, stim...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Bochicchio (Psi): 'Stellantis, con risalita produttiva di Melfi ora massima attenzione sulle aziende dellindotto'
Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Roberto Cifarelli, dal Carnevale del Riciclo alla Fiera dellInnovazione Ambientale"
E stata un bel successo la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, questanno nel suggestivo scenario del Parco del Castello Tramontano.
Liniziativa ha confermato ancora una volta la sua valenza educativa e sociale: studenti di tutti gli ordini di s...-->continua
|
|