Nel corso del collettivo Fim Cisl dellazienda Smart Paper, svoltosi presso la sede Fim Cisl di Potenza, sono stati affrontati temi centrali per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento.



Al centro del confronto la garanzia dei livelli occupazionali, le ricadute della gara dappalto e le prospettive legate alla fase di transizione in atto. Dal dibattito è emersa una visione critica e oggettiva di quanto si sta vivendo allinterno sia della vertenza sia della prossima acquisizione in Teknei. Pertanto i responsabili sindacali della Fim Cisl in azienda attendono risposte concrete, sottolineando come lincertezza sul futuro lavorativo non sia più sostenibile.



Il tavolo del 12 febbraio presso la Regione Basilicata, avente ad oggetto Convocazione incontro  cambio di appalto Smart Paper SpA  comunicazione, deve rappresentare un passaggio operativo e non interlocutorio: il territorio e i lavoratori hanno bisogno di decisioni e non di rinvii.



«Voglio ricordare  conclude Evangelista  che larea PotenzaTito negli anni Ottanta e Novanta rappresentava una grande speranza industriale. Molte realtà sono state dismesse, ma continuiamo a credere nella continuità produttiva e lavorativa. Oggi affrontiamo una delle vertenze più complesse: Smart Paper, una realtà che coinvolge circa 800 lavoratori e che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo industriale del territorio. Il destino di queste persone  e delle loro famiglie  non può restare appeso a un filo».