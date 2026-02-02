Cè una Basilicata che non è stata ancora inquadrata. È quella di chi ha deciso di restare, di chi

custodisce borghi antichi con la determinazione di chi sa che la bellezza, se non è raccontata, rischia

di restare un segreto troppo pesante da portare. Oggi, i territori di Sasso di Castalda e Castelgrande

si uniscono per lanciare una sfida al grande cinema trasformare lAppennino lucano nel primo

Distretto "Tra Terra e Cielo".

Non è solo una proposta per le prossime stagioni di Imma Tataranni o per nuove produzioni; è un

atto damore verso le proprie radici e unofferta di bellezza pura al grande pubblico.

Sasso di Castalda è il borgo della verticalità che sfida il vuoto. Con il suo Ponte alla Luna, offre al

cinema una metafora visiva potentissima: il superamento della paura, luomo sospeso tra le

montagne che cerca il proprio destino. È la terra che ha dato le radici a Rocco Petrone, luomo che

guidò lumanità verso lApollo 11. Raccontare Sasso significa raccontare il coraggio di chi osa, di chi

parte e di chi, con il cuore, ritorna sempre.

A Castelgrande, il ritmo cambia. Qui la rivincita passa per lo studio, per la botanica e per lo sguardo

rivolto verso lalto. Con il suo Osservatorio Astronomico e lo storico Orto Botanico Gasparrini, il

borgo si offre come il set dellintrospezione. È la Basilicata scientifica, silenziosa, capace di regalare

uno dei cieli più bui e puri dItalia. Un luogo dove il tempo rallenta e permette di inquadrare storie

di mistero, di riflessione e di una profondità che il cinema contemporaneo insegue disperatamente.

Castelgrande ha già dimostrato di saper parlare il linguaggio del grande schermo e della cultura

internazionale, ospitando con successo eventi di respiro cinematografico come il River Film Festival.

Unesperienza che ha già rodato il territorio, rendendolo capace di accogliere visioni, autori e troupe

con una consapevolezza che poche altre aree interne possono vantare.

Noi che viviamo e gestiamo questi territori sappiamo che il cinema può essere il motore di quella

"tornanza" necessaria ai nostri borghi. Non offriamo solo panorami, ma unidentità culturale e

politica che mette al centro le comunità. Siamo pronti a essere partner operativi, pronti ad

accogliere le troupe con lefficienza di chi è abituato a gestire flussi e con il calore di chi apre le porte

della propria casa.

Crediamo che la politica e l'arte abbiano oggi il compito etico di dare segnali forti alle aree

interne,dichiarano i promotori della visione. Chiediamo alla Lucana Film Commission di scendere in

campo al nostro fianco. Vogliamo capire come avviare un percorso tecnico per inserire ufficialmente

queste location nei database di produzione. Non stiamo chiedendo un favore, stiamo offrendo una

Basilicata ancora inedita, pronta a dialogare con il mondo e con il grande pubblico."

Sasso di Castalda e Castelgrande hanno già la luce giusta. Aspettano solo che qualcuno decida di

accendere la macchina da presa e mostrare a tutti che, tra la terra e il cielo, esiste una Basilicata che

aspetta solo di essere amata.