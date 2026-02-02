-->
|Cè una Basilicata che non è stata ancora inquadrata. È quella di chi ha deciso di restare, di chi
custodisce borghi antichi con la determinazione di chi sa che la bellezza, se non è raccontata, rischia
di restare un segreto troppo pesante da portare. Oggi, i territori di Sasso di Castalda e Castelgrande
si uniscono per lanciare una sfida al grande cinema trasformare lAppennino lucano nel primo
Distretto "Tra Terra e Cielo".
Non è solo una proposta per le prossime stagioni di Imma Tataranni o per nuove produzioni; è un
atto damore verso le proprie radici e unofferta di bellezza pura al grande pubblico.
Sasso di Castalda è il borgo della verticalità che sfida il vuoto. Con il suo Ponte alla Luna, offre al
cinema una metafora visiva potentissima: il superamento della paura, luomo sospeso tra le
montagne che cerca il proprio destino. È la terra che ha dato le radici a Rocco Petrone, luomo che
guidò lumanità verso lApollo 11. Raccontare Sasso significa raccontare il coraggio di chi osa, di chi
parte e di chi, con il cuore, ritorna sempre.
A Castelgrande, il ritmo cambia. Qui la rivincita passa per lo studio, per la botanica e per lo sguardo
rivolto verso lalto. Con il suo Osservatorio Astronomico e lo storico Orto Botanico Gasparrini, il
borgo si offre come il set dellintrospezione. È la Basilicata scientifica, silenziosa, capace di regalare
uno dei cieli più bui e puri dItalia. Un luogo dove il tempo rallenta e permette di inquadrare storie
di mistero, di riflessione e di una profondità che il cinema contemporaneo insegue disperatamente.
Castelgrande ha già dimostrato di saper parlare il linguaggio del grande schermo e della cultura
internazionale, ospitando con successo eventi di respiro cinematografico come il River Film Festival.
Unesperienza che ha già rodato il territorio, rendendolo capace di accogliere visioni, autori e troupe
con una consapevolezza che poche altre aree interne possono vantare.
Noi che viviamo e gestiamo questi territori sappiamo che il cinema può essere il motore di quella
"tornanza" necessaria ai nostri borghi. Non offriamo solo panorami, ma unidentità culturale e
politica che mette al centro le comunità. Siamo pronti a essere partner operativi, pronti ad
accogliere le troupe con lefficienza di chi è abituato a gestire flussi e con il calore di chi apre le porte
della propria casa.
Crediamo che la politica e l'arte abbiano oggi il compito etico di dare segnali forti alle aree
interne,dichiarano i promotori della visione. Chiediamo alla Lucana Film Commission di scendere in
campo al nostro fianco. Vogliamo capire come avviare un percorso tecnico per inserire ufficialmente
queste location nei database di produzione. Non stiamo chiedendo un favore, stiamo offrendo una
Basilicata ancora inedita, pronta a dialogare con il mondo e con il grande pubblico."
Sasso di Castalda e Castelgrande hanno già la luce giusta. Aspettano solo che qualcuno decida di
accendere la macchina da presa e mostrare a tutti che, tra la terra e il cielo, esiste una Basilicata che
aspetta solo di essere amata.
