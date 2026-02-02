Chiarezza e trasparenza: è questo il messaggio dei consiglieri regionali di opposizione Pd e Bd della Basilicata in merito alle recenti polemiche sugli stipendi e gli aumenti delle indennità dei consiglieri. Secondo l'articolo dell'Altravoce - de il Quotidiano di Basilicata che oggi in edicola ha pubblicato "Con le voci approvate in silenzio stipendi sino a 15mila euro. SI SONO AUMENTATI ANCHE LINDENNITA. Non solo mini vitalizi retroattivi da questo mese i consiglieri regionali della Basilicata guadagneranno 660 euro in più, in aggiunta ai 1.500 euro di rimborsi sottratti ai contratti per i collaboratori da agosto del 2024, le nuove norme, quindi, avrebbero comportato incrementi retroattivi fino a 660 euro mensili, suscitando allarme tra i cittadini. Lacorazza, Cifarelli e Marrese precisano però che non ci sarà alcun guadagno personale: le risorse saranno destinate ai collaboratori o ad attività sociali, mantenendo fede al patto con gli elettori.



Di seguito la nota stampa dei consiglieri:



Premesso che la norma abroga la legge 37/2017, di cui siamo stati tra i principali promotori e con la quale si tagliava la nostra indennità per costituire il FONDO di cui si è tanto parlato, il nostro voto è stato contrario e coerentemente non ci sarà un aumento delle nostre indennità, perché la somma andrà sui contratti dei collaboratori e/o su attività sociali. Lo dichiarano Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, consiglieri regionali del Pd, e Piero Marrese, consigliere regionale di Bd.



Ma  proseguono  è importante mettere in fila le questioni per evitare di fare confusione. In primo luogo, la Corte dei Conti ha osservato la norma, mai applicata e poi abolita, per alzare la quota di risorse per i gruppi consiliari; non per laumento delle indennità, ma per rafforzare il supporto e le collaborazioni. Questo è un tema che cè, perché non esiste un ufficio legislativo a cui poter rivolgersi per costruire una proposta di legge né personale dedicato a supportare i consiglieri nel complesso iter delle leggi. Cè un ufficio stampa con sole due unità di personale. Insomma, tutto è caricato sui collaboratori, per i quali è possibile spendere una quota massima totale di 53.000 euro lordi. In secondo luogo, la legge che rimane in vigore è quella che ha abolito lobbligo  anche di questo siamo stati tra i principali protagonisti  della rendicontazione e che ha portato a far scrivere, in alcuni casi impropriamente: 2000 euro in più di stipendio per i consiglieri. Nel nostro caso ciò non si è verificato perché abbiamo mantenuto i contratti in essere per almeno 1950 euro lordi. E su questi contratti, per il momento e in attesa di valutazioni generali, metteremo il netto dellimporto che ci è stato accreditato per effetto dellabrogazione della norma che taglia del 10% le nostre indennità.



Non un euro in più nelle nostre tasche  concludono Lacorazza, Cifarelli e Marrese  e manteniamo fede al patto con gli elettori.

