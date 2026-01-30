-->

Scomparsa Don Peppino Nolè, il cordoglio del presidente Pittella

30/01/2026

Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli. A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia



Con sincera commozione apprendo la notizia della scomparsa di don Peppino Nolè, già parroco della comunità di San Giuseppe Lavoratore di Potenza. Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli, svolgendo il suo ministero con dedizione, discrezione e autentico spirito di servizio.



A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di sincero cordoglio e di vicinanza alla famiglia, allArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e allintera comunità colpita da questo grave lutto.



La Voce della Politica
