Con sincera commozione apprendo la notizia della scomparsa di don Peppino Nolè, già parroco della comunità di San Giuseppe Lavoratore di Potenza. Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli, svolgendo il suo ministero con dedizione, discrezione e autentico spirito di servizio.







A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di sincero cordoglio e di vicinanza alla famiglia, allArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e allintera comunità colpita da questo grave lutto.