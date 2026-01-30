-->
30/01/2026
|Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli. A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia
Con sincera commozione apprendo la notizia della scomparsa di don Peppino Nolè, già parroco della comunità di San Giuseppe Lavoratore di Potenza. Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli, svolgendo il suo ministero con dedizione, discrezione e autentico spirito di servizio.
A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di sincero cordoglio e di vicinanza alla famiglia, allArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e allintera comunità colpita da questo grave lutto.
