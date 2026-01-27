Basilicata Casa Comune annuncia lingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi, nel movimento. Con questa adesione si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio.

"Lingresso di Giuseppe Cristiano - dichiara il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - si inserisce in un percorso continuo di apertura e di radicamento territoriale che Basilicata Casa Comune sta portando avanti in tutta la regione. Continuiamo a costruire una comunità politica coinvolgendo persone serie, competenti e animate da una passione autentica per il bene comune, proprio come Peppe. La nascita di BCC a Tursi rappresenta un segnale concreto di crescita e di presenza istituzionale nei territori".



"Nelle prossime settimane - aggiunge Chiorazzo - saremo a Tursi per uniniziativa pubblica aperta alla cittadinanza, con lobiettivo di costituire il coordinamento cittadino e far conoscere ai tursitani la nostra idea di partecipazione alla vita politica e le azioni che Basilicata Casa Comune sta promuovendo per lo sviluppo delle comunità locali. Crediamo in una politica che nasce dallascolto e si costruisce insieme ai territori".



"È fondamentale riprendere e rafforzare la presenza politica - sottolinea - il Capogruppo di BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello - nelle aree che maggiormente soffrono la perifericità, come Tursi. Costruire una presenza organizzata significa dare voce alle comunità locali e contrastare marginalità e spopolamento attraverso partecipazione, proposte e visione".



"Aderisco con un gruppo di amici a Basilicata Casa Comune - dichiara Giuseppe Cristiano - con la volontà di impegnarmi ancora di più per la crescita della mia comunità. Vogliamo costruire progetti che guardino alla collettività e al bene comune, mettendo al centro i bisogni delle persone e non i destini personali. Il coordinamento cittadino di BCC sarà uno strumento di lavoro, ascolto e proposta per Tursi".