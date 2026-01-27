-->
|
La voce della Politica
|Tursi, Giuseppe Cristiano entra in Basilicata Casa Comune
27/01/2026
|Basilicata Casa Comune annuncia lingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi, nel movimento. Con questa adesione si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio.
"Lingresso di Giuseppe Cristiano - dichiara il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - si inserisce in un percorso continuo di apertura e di radicamento territoriale che Basilicata Casa Comune sta portando avanti in tutta la regione. Continuiamo a costruire una comunità politica coinvolgendo persone serie, competenti e animate da una passione autentica per il bene comune, proprio come Peppe. La nascita di BCC a Tursi rappresenta un segnale concreto di crescita e di presenza istituzionale nei territori".
"Nelle prossime settimane - aggiunge Chiorazzo - saremo a Tursi per uniniziativa pubblica aperta alla cittadinanza, con lobiettivo di costituire il coordinamento cittadino e far conoscere ai tursitani la nostra idea di partecipazione alla vita politica e le azioni che Basilicata Casa Comune sta promuovendo per lo sviluppo delle comunità locali. Crediamo in una politica che nasce dallascolto e si costruisce insieme ai territori".
"È fondamentale riprendere e rafforzare la presenza politica - sottolinea - il Capogruppo di BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello - nelle aree che maggiormente soffrono la perifericità, come Tursi. Costruire una presenza organizzata significa dare voce alle comunità locali e contrastare marginalità e spopolamento attraverso partecipazione, proposte e visione".
"Aderisco con un gruppo di amici a Basilicata Casa Comune - dichiara Giuseppe Cristiano - con la volontà di impegnarmi ancora di più per la crescita della mia comunità. Vogliamo costruire progetti che guardino alla collettività e al bene comune, mettendo al centro i bisogni delle persone e non i destini personali. Il coordinamento cittadino di BCC sarà uno strumento di lavoro, ascolto e proposta per Tursi".
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/01/2026 - Sant'Arcangelo: palestra nuova plesso del centro storico
Dopo anni di attesa, oggi è stata riaperta la palestra del plesso scolastico S. Antonio Abate, nel centro storico di SantArcangelo. Linaugurazione rappresenta un momento di grande valore non solo per la scuola, ma per lintera comunità: uno spazio destinato alle associazio...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Incontro sulle mareggiate nella costa jonica
La furia del ciclone ha lasciato il segno sulla costa jonica, ma la risposta della Regione Basilicata non si è fatta attendere. Lassessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile, Pasquale Pepe, dintesa con il Presidente Vito Bardi, ha tracciato la rott...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Vitalizi: il centrosinistra deposita proposta di legge per labrogazione
La norma approvata dal centrodestra lo scorso 18 dicembre relativa ai cosiddetti vitalizi per i consiglieri regionali, anima da settimane il dibattito pubblico, soprattutto per i profili relativi alla retroattività del beneficio per le legislature a partire ...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Ex ITCA e Tiberina: operai in presidio da oltre 100 giorni
Da oltre 100 giorni siamo in presidio presso i cancelli dell'ex Itca, lo stabilimento di proprietà Stellantis, assegnato dalla Sata anni fa alla Pmc Automotive.
Molti di noi erano nello stabilimento SATA, ora Stellantis in cui voi lavorate, forse qualcuno ...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Tursi, Giuseppe Cristiano entra in Basilicata Casa Comune
Basilicata Casa Comune annuncia lingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi, nel movimento. Con questa adesione si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio.
"Lingresso di Giuseppe Cristiano - dichiara il Presid...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Nel Giorno della Memoria, lAmministrazione comunale rinnova il proprio impegno
Nel Giorno della Memoria, lAmministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel custodire il ricordo delle vittime dell'Olocausto, abisso di disumanità che ha segnato in modo indelebile la storia del Novecento e dellintera umanità.
La memoria è un pa...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Bolognetti: Genesi 3,19. Il ritorno della casta che si fa anti-casta
Se non fossero quelli che sono, gliele farei avere io le risposte dovute sull'utilizzo dello strumento referendario. Ma purtroppo sono quel che sono e cioè solo un troncone della tenia partitocratica, dotato, tranne eccezioni, del dono di Mida al contrario. Pe...-->continua
|
|