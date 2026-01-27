-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Tursi, Giuseppe Cristiano entra in Basilicata Casa Comune

27/01/2026

Basilicata Casa Comune annuncia lingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi, nel movimento. Con questa adesione si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio.
"Lingresso di Giuseppe Cristiano - dichiara il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - si inserisce in un percorso continuo di apertura e di radicamento territoriale che Basilicata Casa Comune sta portando avanti in tutta la regione. Continuiamo a costruire una comunità politica coinvolgendo persone serie, competenti e animate da una passione autentica per il bene comune, proprio come Peppe. La nascita di BCC a Tursi rappresenta un segnale concreto di crescita e di presenza istituzionale nei territori".

"Nelle prossime settimane - aggiunge Chiorazzo - saremo a Tursi per uniniziativa pubblica aperta alla cittadinanza, con lobiettivo di costituire il coordinamento cittadino e far conoscere ai tursitani la nostra idea di partecipazione alla vita politica e le azioni che Basilicata Casa Comune sta promuovendo per lo sviluppo delle comunità locali. Crediamo in una politica che nasce dallascolto e si costruisce insieme ai territori".

"È fondamentale riprendere e rafforzare la presenza politica - sottolinea - il Capogruppo di BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello - nelle aree che maggiormente soffrono la perifericità, come Tursi. Costruire una presenza organizzata significa dare voce alle comunità locali e contrastare marginalità e spopolamento attraverso partecipazione, proposte e visione".

"Aderisco con un gruppo di amici a Basilicata Casa Comune - dichiara Giuseppe Cristiano - con la volontà di impegnarmi ancora di più per la crescita della mia comunità. Vogliamo costruire progetti che guardino alla collettività e al bene comune, mettendo al centro i bisogni delle persone e non i destini personali. Il coordinamento cittadino di BCC sarà uno strumento di lavoro, ascolto e proposta per Tursi".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/01/2026 - Sant'Arcangelo: palestra nuova plesso del centro storico

Dopo anni di attesa, oggi è stata riaperta la palestra del plesso scolastico S. Antonio Abate, nel centro storico di SantArcangelo. Linaugurazione rappresenta un momento di grande valore non solo per la scuola, ma per lintera comunità: uno spazio destinato alle associazio...-->continua
27/01/2026 - Incontro sulle mareggiate nella costa jonica

La furia del ciclone ha lasciato il segno sulla costa jonica, ma la risposta della Regione Basilicata non si è fatta attendere. Lassessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile, Pasquale Pepe, dintesa con il Presidente Vito Bardi, ha tracciato la rott...-->continua
27/01/2026 - Vitalizi: il centrosinistra deposita proposta di legge per labrogazione

La norma approvata dal centrodestra lo scorso 18 dicembre relativa ai cosiddetti vitalizi per i consiglieri regionali, anima da settimane il dibattito pubblico, soprattutto per i profili relativi alla retroattività del beneficio per le legislature a partire ...-->continua
27/01/2026 - Ex ITCA e Tiberina: operai in presidio da oltre 100 giorni

Da oltre 100 giorni siamo in presidio presso i cancelli dell'ex Itca, lo stabilimento di proprietà Stellantis, assegnato dalla Sata anni fa alla Pmc Automotive.
Molti di noi erano nello stabilimento SATA, ora Stellantis in cui voi lavorate, forse qualcuno ...-->continua
27/01/2026 - Tursi, Giuseppe Cristiano entra in Basilicata Casa Comune

Basilicata Casa Comune annuncia lingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi, nel movimento. Con questa adesione si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio.
"Lingresso di Giuseppe Cristiano - dichiara il Presid...-->continua
27/01/2026 - Nel Giorno della Memoria, lAmministrazione comunale rinnova il proprio impegno

Nel Giorno della Memoria, lAmministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel custodire il ricordo delle vittime dell'Olocausto, abisso di disumanità che ha segnato in modo indelebile la storia del Novecento e dellintera umanità.
La memoria è un pa...-->continua
27/01/2026 - Bolognetti: Genesi 3,19. Il ritorno della casta che si fa anti-casta

Se non fossero quelli che sono, gliele farei avere io le risposte dovute sull'utilizzo dello strumento referendario. Ma purtroppo sono quel che sono e cioè solo un troncone della tenia partitocratica, dotato, tranne eccezioni, del dono di Mida al contrario. Pe...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo