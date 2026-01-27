-->
La voce della Politica
|Matera, il Sindaco Nicoletti e lAmministrazione Comunale ricordano le vittime della Shoah nella Giornata della Memoria
27/01/2026
|Il 27 gennaio non è una ricorrenza come le altre. È il giorno in cui nel silenzio e nel ricordo siamo chiamati alla responsabilità e allimpegno concreto perché la Storia non si ripeta. In questa Giornata della Memoria, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e lAmministrazione Comunale ricordano le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni, rendendo omaggio a chi ha subito lorrore dellodio, della violenza e della negazione della dignità umana.
La Memoria è ricordo, ma anche un atto di giustizia verso chi non ha avuto voce, verso la verità storica, verso le nuove generazioni. E le istituzioni oggi sono chiamate ad alimentarla, soprattutto tra i più giovani, affinché la conoscenza del passato diventi strumento di consapevolezza e di difesa dei valori fondamentali della convivenza civile.
Ricordare significa vigilare contro ogni forma di razzismo, antisemitismo, discriminazione e violenza. Significa riconoscere i segnali dellodio e contrastarli prima che possano nuovamente trasformarsi in tragedia. Solo attraverso la memoria conclude il Sindaco Nicoletti - possiamo difendere la dignità umana e impedire che venga mai più calpestata. Il 27 gennaio è un messaggio che riguarda tutti, ancor più in un periodo come quello che stiamo vivendo, con il confine tra il bene e il male che sembra diventare labile ma non deve esserlo mai, se manteniamo al di sopra di tutto il rispetto delle persone umane. Per non dimenticare mai!.
