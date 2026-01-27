-->
La voce della Politica
Aree Interne e Sud: da Ruoti un messaggio chiaro, servono scelte coraggiose, non assistenza
27/01/2026
|Le aree interne non chiedono assistenza, chiedono attenzione politica e scelte coraggiose.
Dal confronto a Ruoti con lOn. Marco Sarracino, responsabile Sud, Coesione e Aree Interne del PD nazionale, che si è svolto il 24 gennaio scorso, è emerso con forza che investire su servizi, lavoro e diritti è l'unica via per contrastare lo spopolamento e ridare futuro al Mezzogiorno.
«Lo spopolamento ha dichiarato lon. Sarracino deve essere affrontato come priorità del Paese, perché non esistono territori marginali, ma politiche che li rendono tali».
Sanità di prossimità, scuole vive, mobilità efficiente e sostegno concreto agli enti locali e ai giovani che scelgono di restare o tornare, sono le politiche pubbliche sulle quali puntare.
Il riferimento è alla Proposta di Legge del PD per le aree interne, che prevede lo stanziamento di 6 miliardi di euro per: i servizi essenziali, incentivi fiscali per le imprese, agevolazioni per lo smart working e per l'acquisto della prima casa nei piccoli comuni, ma anche il potenziamento della connettività Internet e sostegno al personale scolastico e sanitario operante in zone disagiate.
Tante le personalità istituzionali, sindacali, amministrative e politiche che hanno preso parte alliniziativa, dimostrando che cè una comunità pronta a fare la propria parte, se accompagnata da uno Stato presente e da una politica che ascolta.
In una regione che è tutta area interna, serve un nuovo orgoglio meridionale. Servono infrastrutture reali e reti invisibili reti di saperi e una nuova immaginazione della provincia richiamando figure di riferimento del nostro pensiero e della nostra storia, con umiltà e coraggio.
Abbiamo bisogno dellorgoglio di Di Vittorio e dello sguardo di Tondelli e Celati per riscoprire la bellezza dei nostri luoghi.
«Cè voglia di impegno spassionato, di visione e di metodi nuovi hanno dichiarato i militanti del circolo PD locale - non siamo marginali, siamo il centro di un nuovo progetto di comunità».
|La Voce della Politica
