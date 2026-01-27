Le aree interne non chiedono assistenza, chiedono attenzione politica e scelte coraggiose.

Dal confronto a Ruoti con lOn. Marco Sarracino, responsabile Sud, Coesione e Aree Interne del PD nazionale, che si è svolto il 24 gennaio scorso, è emerso con forza che investire su servizi, lavoro e diritti è l'unica via per contrastare lo spopolamento e ridare futuro al Mezzogiorno.

«Lo spopolamento  ha dichiarato lon. Sarracino  deve essere affrontato come priorità del Paese, perché non esistono territori marginali, ma politiche che li rendono tali».

Sanità di prossimità, scuole vive, mobilità efficiente e sostegno concreto agli enti locali e ai giovani che scelgono di restare o tornare, sono le politiche pubbliche sulle quali puntare.

Il riferimento è alla Proposta di Legge del PD per le aree interne, che prevede lo stanziamento di 6 miliardi di euro per: i servizi essenziali, incentivi fiscali per le imprese, agevolazioni per lo smart working e per l'acquisto della prima casa nei piccoli comuni, ma anche il potenziamento della connettività Internet e sostegno al personale scolastico e sanitario operante in zone disagiate.

Tante le personalità istituzionali, sindacali, amministrative e politiche che hanno preso parte alliniziativa, dimostrando che cè una comunità pronta a fare la propria parte, se accompagnata da uno Stato presente e da una politica che ascolta.

In una regione che è tutta area interna, serve un nuovo orgoglio meridionale. Servono infrastrutture reali e reti invisibili  reti di saperi e una nuova immaginazione della provincia  richiamando figure di riferimento del nostro pensiero e della nostra storia, con umiltà e coraggio.

Abbiamo bisogno dellorgoglio di Di Vittorio e dello sguardo di Tondelli e Celati per riscoprire la bellezza dei nostri luoghi.

«Cè voglia di impegno spassionato, di visione e di metodi nuovi  hanno dichiarato i militanti del circolo PD locale - non siamo marginali, siamo il centro di un nuovo progetto di comunità».