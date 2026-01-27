-->
| La sostenibilità è certamente il perno centrale oggi per le imprese, un tema che si declina a diversi livelli. Il primo pilastro è quello ambientale, penso al tema delle energie rinnovabili, della riduzione degli sprechi dell'acqua, all'energia circolare. Lo ha detto il deputato Aldo Mattia, responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli dItalia, intervenendo alla presentazione dell' "Osservatorio Why Italia - Il Bello e il Buono, 5 paradigmi per il futuro", che si è svolta, a Roma, presso la Sala Lupa della Camera dei Deputati, nel corso della quale sono stati presentati i risultati dell'analisi di Deloitte sull'andamento del sistema produttivo italiano dal 2018 ad oggi, realizzata sul percorso di oltre 45 mila imprese dal 2018 al 2024, con considerazioni sul 2025 e proiezioni 2026. "Sostenibilità però è anche garantire migliori condizioni di lavoro ai dipendenti nonché una maggiore eticità nell'ambito decisionale. È poi fondamentale - ha aggiunto Mattia - che le imprese siano più competitive, attraverso una riduzione dei costi. In tal senso ritengo che gli interventi legati al Pnrr debbano essere utilizzati appieno. Credo che la risposta più importante che il governo Meloni abbia dato alle imprese sia, comunque, la stabilità, che comporta una maggiore sicurezza di investire.
