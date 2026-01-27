-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Governo: Mattia (FdI), stabilità ha dato a imprese maggiore sicurezza di investire

27/01/2026

La sostenibilità è certamente il perno centrale oggi per le imprese, un tema che si declina a diversi livelli. Il primo pilastro è quello ambientale, penso al tema delle energie rinnovabili, della riduzione degli sprechi dell'acqua, all'energia circolare. Lo ha detto il deputato Aldo Mattia, responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli dItalia, intervenendo alla presentazione dell' "Osservatorio Why Italia - Il Bello e il Buono, 5 paradigmi per il futuro", che si è svolta, a Roma, presso la Sala Lupa della Camera dei Deputati, nel corso della quale sono stati presentati i risultati dell'analisi di Deloitte sull'andamento del sistema produttivo italiano dal 2018 ad oggi, realizzata sul percorso di oltre 45 mila imprese dal 2018 al 2024, con considerazioni sul 2025 e proiezioni 2026. "Sostenibilità però è anche garantire migliori condizioni di lavoro ai dipendenti nonché una maggiore eticità nell'ambito decisionale. È poi fondamentale - ha aggiunto Mattia - che le imprese siano più competitive, attraverso una riduzione dei costi. In tal senso ritengo che gli interventi legati al Pnrr debbano essere utilizzati appieno. Credo che la risposta più importante che il governo Meloni abbia dato alle imprese sia, comunque, la stabilità, che comporta una maggiore sicurezza di investire.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/01/2026 - Sanità Lagonegro, Lacorazza: Latronico non sta alle questioni

Abbiamo letto la dichiarazione dellassessore regionale Cosimo Latronico sul presidio sanitario di Lagonegro e sulla sanità nel lagonegrese che prova a replicare alla presenza e alle questioni sollevate da tutti i consiglieri del Centrosinistra venerdì scorso. Latronico per...-->continua
27/01/2026 - Chiorazzo: ''Giorno della Memoria, dallindifferenza nasce il sopruso''

Iniziative come quelle promosse in occasione del Giorno della Memoria non servono solo a ricordare il passato, ma a leggere con maggiore consapevolezza il presente e a interrogare le nostre responsabilità individuali e collettive.

Lo dichiara il Vic...-->continua
27/01/2026 - Al Teatro ''Francesco Stabile'' di Potenza le celebrazioni del Giorno della Memoria

Questa mattina, il Teatro comunale Francesco Stabile di Potenza ha alzato il sipario sulle celebrazioni per la ricorrenza del Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici itali...-->continua
27/01/2026 - Cisl a difesa del Centro di Dialettologia: «Non disperdiamo ricerca e lavoro»

La Cisl Basilicata si schiera a difesa del Centro internazionale di dialettologia dellUniversità della Basilicata, «uneccellenza che rischia immotivatamente di spegnersi nel silenzio», commenta il segretario generale Vincenzo Cavallo. «La prospettiva di una...-->continua
27/01/2026 - Matera, il Sindaco Nicoletti e lAmministrazione Comunale ricordano le vittime della Shoah nella Giornata della Memoria

Il 27 gennaio non è una ricorrenza come le altre. È il giorno in cui nel silenzio e nel ricordo siamo chiamati alla responsabilità e allimpegno concreto perché la Storia non si ripeta. In questa Giornata della Memoria, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti...-->continua
27/01/2026 - Aree Interne e Sud: da Ruoti un messaggio chiaro, servono scelte coraggiose, non assistenza

Le aree interne non chiedono assistenza, chiedono attenzione politica e scelte coraggiose.
Dal confronto a Ruoti con lOn. Marco Sarracino, responsabile Sud, Coesione e Aree Interne del PD nazionale, che si è svolto il 24 gennaio scorso, è emerso con forz...-->continua
27/01/2026 - Latte, Nocco (FDI): Rispettare gli impegni dellaccordo siglato al Masaf, Sud va riconosciuto il differenziale promesso

Da diversi mesi il settore lattiero-caseario italiano sta attraversando una fase critica, caratterizzata da un calo della domanda interna ed estera, da eccedenze produttive e da una conseguente pressione al ribasso sul prezzo del latte bovino. A ciò si sono ag...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo