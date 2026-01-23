-->
23/01/2026
|Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consiglio dEuropa. Lo dichiara il capogruppo di Orgoglio Lucano Italia Viva in Consiglio regionale, Mario Polese che aggiunge: Si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo istituzionale che proietta la Basilicata in un contesto internazionale strategico, nel quale si definiscono le politiche fondamentali in materia di autonomia locale, sussidiarietà, decentramento amministrativo e cooperazione tra territori.
Secondo il capogruppo, la presenza del presidente Bardi in un organismo che rappresenta oltre 200 mila collettività locali e regionali dei 47 Stati membri del Consiglio dEuropa conferisce alla nostra regione una visibilità e una capacità di interlocuzione senza precedenti. Il mandato quinquennale, fino a marzo 2031 sottolinea ancora Polese - testimonia la fiducia riposta nella figura istituzionale del presidente e nel ruolo che la Basilicata è chiamata a svolgere nel rafforzamento della governance multilivello europea. È unopportunità importante per portare sui tavoli internazionali le istanze dei territori, delle comunità locali e delle regioni che, come la nostra, chiedono maggiore attenzione, autonomia responsabile e strumenti efficaci di cooperazione transfrontaliera. "Siamo certi che il presidente Bardi saprà rappresentare con autorevolezza e determinazione gli interessi della nostra regione, rafforzandone il profilo istituzionale e il peso politico nello scenario europeo, conclude il consigliere regionale.
Avv. Mario Polese
Capogruppo Ol-IV Consiglio Regionale della Basilicata
