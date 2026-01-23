-->

Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione

23/01/2026

Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogiorno.
Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lo storico accordo di collaborazione e valorizzazione per la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, siglato dallEnte di via Ridola con Regione Basilicata, Comune di Matera e Unibas, evidenziando la leadership della Provincia nelloccasione: laccordo, infatti, è il frutto del lavoro tenace del Presidente Mancini, che dopo aver messo il rilancio della Stigliani in cima agli obiettivi del suo mandato, ha creduto fermamente nel progetto portandolo avanti con determinazione e agendo come mediatore instancabile tra le diverse amministrazioni coinvolte.
Il successo delliniziativa si deve a un imponente lavoro di squadra condotto dai funzionari della Provincia di Matera. La base tecnico-giuridica dellaccordo, a cui le altre istituzioni hanno aderito con convinzione, è stata infatti minuziosamente predisposta da un team deccellenza. Per questo voglio preliminarmente ringraziare, oltre che evidenziare il ruolo che hanno svolto, il mio Capo di Gabinetto, Michele Pizzolla, il Dirigente dellArea I della Provincia, Vincenzo Pierro, la Direttrice della Biblioteca, Antonella Nota, e la Funzionaria dellUfficio di Presidenza, Giusy Dmuccio.
Questo staff ha lavorato ininterrottamente per coordinare le esigenze di quattro diversi enti, garantendo la salvaguardia delle funzioni della Biblioteca e la continuità dei servizi.
I dettagli dellaccordo: risorse certe e nuove sinergie.
Punto cardine dellintesa è la stabilità finanziaria: la Regione ha accolto la nostra richiesta di superare la logica dei contributi una tantum. Larticolo 10 dellaccordo sancisce infatti un impegno finanziario strutturale di 550mila euro annui che la Regione trasferirà alla Provincia per garantire il funzionamento, la manutenzione e lorganizzazione della struttura.
Laccordo prevede inoltre limportante collaborazione con Unibas, che metterà a disposizione personale e risorse digitali, integrando i servizi bibliotecari con la creazione di una sezione universitaria interna al Palazzo dellAnnunziata.
Cè, però, anche una sinergia con il Comune di Matera, che si impegna a integrare la Biblioteca nelle politiche culturali cittadine, come il Patto locale per la lettura, e a promuovere la digitalizzazione del patrimonio locale.
Infine, i ringraziamenti: Al Presidente Bardi, al Rettore Mancini e al Sindaco Nicoletti per aver accettato di condividere questa sfida e per aver riconosciuto la validità del percorso da noi ideato e strutturato. Con questo accordo garantiamo a Matera e agli altri 30 Comuni un futuro di alta divulgazione, ricerca e servizi innovativi per i cittadini e gli studenti.



La Voce della Politica
