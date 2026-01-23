-->
La voce della Politica
Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione
23/01/2026
|Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogiorno.
Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lo storico accordo di collaborazione e valorizzazione per la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, siglato dallEnte di via Ridola con Regione Basilicata, Comune di Matera e Unibas, evidenziando la leadership della Provincia nelloccasione: laccordo, infatti, è il frutto del lavoro tenace del Presidente Mancini, che dopo aver messo il rilancio della Stigliani in cima agli obiettivi del suo mandato, ha creduto fermamente nel progetto portandolo avanti con determinazione e agendo come mediatore instancabile tra le diverse amministrazioni coinvolte.
Il successo delliniziativa si deve a un imponente lavoro di squadra condotto dai funzionari della Provincia di Matera. La base tecnico-giuridica dellaccordo, a cui le altre istituzioni hanno aderito con convinzione, è stata infatti minuziosamente predisposta da un team deccellenza. Per questo voglio preliminarmente ringraziare, oltre che evidenziare il ruolo che hanno svolto, il mio Capo di Gabinetto, Michele Pizzolla, il Dirigente dellArea I della Provincia, Vincenzo Pierro, la Direttrice della Biblioteca, Antonella Nota, e la Funzionaria dellUfficio di Presidenza, Giusy Dmuccio.
Questo staff ha lavorato ininterrottamente per coordinare le esigenze di quattro diversi enti, garantendo la salvaguardia delle funzioni della Biblioteca e la continuità dei servizi.
I dettagli dellaccordo: risorse certe e nuove sinergie.
Punto cardine dellintesa è la stabilità finanziaria: la Regione ha accolto la nostra richiesta di superare la logica dei contributi una tantum. Larticolo 10 dellaccordo sancisce infatti un impegno finanziario strutturale di 550mila euro annui che la Regione trasferirà alla Provincia per garantire il funzionamento, la manutenzione e lorganizzazione della struttura.
Laccordo prevede inoltre limportante collaborazione con Unibas, che metterà a disposizione personale e risorse digitali, integrando i servizi bibliotecari con la creazione di una sezione universitaria interna al Palazzo dellAnnunziata.
Cè, però, anche una sinergia con il Comune di Matera, che si impegna a integrare la Biblioteca nelle politiche culturali cittadine, come il Patto locale per la lettura, e a promuovere la digitalizzazione del patrimonio locale.
Infine, i ringraziamenti: Al Presidente Bardi, al Rettore Mancini e al Sindaco Nicoletti per aver accettato di condividere questa sfida e per aver riconosciuto la validità del percorso da noi ideato e strutturato. Con questo accordo garantiamo a Matera e agli altri 30 Comuni un futuro di alta divulgazione, ricerca e servizi innovativi per i cittadini e gli studenti.
