La voce della Politica

Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti

23/01/2026

Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità interna che aveva compromesso il normale funzionamento democratico del circolo cittadino.

Parlare di paralisi significa non cogliere il senso di una fase di transizione indispensabile. Il commissariamento non è stato pensato per sospendere la vita politica del Partito, ma per ristabilire regole, trasparenza e condizioni di partecipazione, prerequisiti fondamentali per restituire la parola agli iscritti in modo serio, ordinato e inclusivo.

Il dato del tesseramento 2025, che registra una partecipazione ampia e significativa, rappresenta un segnale politico importante che va rispettato. Proprio per questo non si è scelto di forzare i tempi, ma di costruire un percorso che garantisca pari diritti e regole certe, evitando di riprodurre divisioni che hanno indebolito il Partito negli ultimi anni.

In questa direzione si colloca anche la convocazione dellAssemblea degli iscritti di Matera per il 5 febbraio, che rappresenta un passaggio politico rilevante. Sarà un momento di confronto aperto sulla situazione politica, sulle iniziative referendarie e sul percorso futuro del Partito in città, a conferma della volontà di rimettere al centro la comunità degli iscritti.

La ricostruzione di una comunità politica credibile non si realizza con scorciatoie o accelerazioni improvvisate, ma con scelte ponderate e condivise.

Nei prossimi mesi sarà avviata la fase congressuale, secondo il regolamento nazionale, per restituire agli iscritti la piena titolarità delle scelte e una classe dirigente legittimata democraticamente. Questo è limpegno assunto ed è lunica strada per superare davvero una stagione di difficoltà.

Il PD di Matera ha bisogno di ricostruzione, non di polemiche. È dal confronto con gli iscritti, a partire dallassemblea del 5 febbraio, che questo lavoro può e deve ripartire.

Sen. Daniele Manca
Commissario regionale
Partito Democratico di Basilicata




