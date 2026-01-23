-->
|
La voce della Politica
|Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti
23/01/2026
|Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità interna che aveva compromesso il normale funzionamento democratico del circolo cittadino.
Parlare di paralisi significa non cogliere il senso di una fase di transizione indispensabile. Il commissariamento non è stato pensato per sospendere la vita politica del Partito, ma per ristabilire regole, trasparenza e condizioni di partecipazione, prerequisiti fondamentali per restituire la parola agli iscritti in modo serio, ordinato e inclusivo.
Il dato del tesseramento 2025, che registra una partecipazione ampia e significativa, rappresenta un segnale politico importante che va rispettato. Proprio per questo non si è scelto di forzare i tempi, ma di costruire un percorso che garantisca pari diritti e regole certe, evitando di riprodurre divisioni che hanno indebolito il Partito negli ultimi anni.
In questa direzione si colloca anche la convocazione dellAssemblea degli iscritti di Matera per il 5 febbraio, che rappresenta un passaggio politico rilevante. Sarà un momento di confronto aperto sulla situazione politica, sulle iniziative referendarie e sul percorso futuro del Partito in città, a conferma della volontà di rimettere al centro la comunità degli iscritti.
La ricostruzione di una comunità politica credibile non si realizza con scorciatoie o accelerazioni improvvisate, ma con scelte ponderate e condivise.
Nei prossimi mesi sarà avviata la fase congressuale, secondo il regolamento nazionale, per restituire agli iscritti la piena titolarità delle scelte e una classe dirigente legittimata democraticamente. Questo è limpegno assunto ed è lunica strada per superare davvero una stagione di difficoltà.
Il PD di Matera ha bisogno di ricostruzione, non di polemiche. È dal confronto con gli iscritti, a partire dallassemblea del 5 febbraio, che questo lavoro può e deve ripartire.
Sen. Daniele Manca
Commissario regionale
Partito Democratico di Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/01/2026 - POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti
Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativo legato allat...-->continua
|
|
|23/01/2026 - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico
Latronico, [data] La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 lavvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico di Latronico, e che inizieranno il ...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Polese (OL IV) plaude alla nomina di Bardi nel Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa
Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consigli...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Potenza. Rione Lucania senza ponticello: il centrodestra chiede interventi urgenti e soluzioni immediate
A più di dieci giorni dalla chiusura del ponticello di via Grippo, nel Rione Lucania, i disagi per residenti, pedoni, automobilisti e attività commerciali sono evidenti. La sicurezza viene prima di tutto e nessuno mette in discussione la scelta di interdire il...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Marrese: Vicinanza agli operatori balneari e alle comunità colpite dal ciclone Harry
Le immagini e le testimonianze arrivate dagli stabilimenti balneari della costa Jonica Metapontina, duramente colpiti dal ciclone Harry, raccontano una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.
I danni alle strutture balneari sono ingenti, molte s...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione
Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogio...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti
Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità inte...-->continua
|
|