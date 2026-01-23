-->
La voce della Politica
|Silletti e Padula avviano il dialogo con ANCI Basilicata
23/01/2026
|La Garante regionale dei detenuti, delle vittime di reato, della salute e degli anziani, Tiziana Silletti e la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, hanno incontrato il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, per avviare e consolidare un percorso strutturato di collaborazione istituzionale, finalizzato a rafforzare la conoscenza della figura, delle funzioni e del ruolo del Garante allinterno dei Comuni della Regione Basilicata.
Nel corso dellincontro è stata condivisa limportanza di costruire una rete territoriale stabile e organizzata tra lUfficio delle Garanti e le amministrazioni comunali, in grado di intercettare in maniera tempestiva ed efficace i bisogni delle persone detenute, delle vittime di reato, degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone fragili e, più in generale, di tutti i cittadini che necessitano di tutela, ascolto e orientamento.
È stata inoltre espressa la comune volontà di promuovere specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte agli amministratori locali e al personale comunale, nonché di attivare tavoli di lavoro tematici, in collaborazione con ANCI Basilicata, per favorire il confronto, la condivisione di buone pratiche e il coordinamento degli interventi sul territorio.
Lincontro - hanno affermato le Garanti Silletti e Padula - rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di un modello di cooperazione istituzionale stabile e continuativo, orientato ad avvicinare le istituzioni ai cittadini, rafforzare la cultura dei diritti e rendere più efficaci e capillari le politiche di tutela delle fasce più vulnerabili della comunità lucana.
|23/01/2026 - POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti
Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativo legato allat...-->continua
|23/01/2026 - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico
Latronico, [data] La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 lavvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico di Latronico, e che inizieranno il ...-->continua
|23/01/2026 - Polese (OL IV) plaude alla nomina di Bardi nel Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa
Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consigli...-->continua
|23/01/2026 - Potenza. Rione Lucania senza ponticello: il centrodestra chiede interventi urgenti e soluzioni immediate
A più di dieci giorni dalla chiusura del ponticello di via Grippo, nel Rione Lucania, i disagi per residenti, pedoni, automobilisti e attività commerciali sono evidenti. La sicurezza viene prima di tutto e nessuno mette in discussione la scelta di interdire il...-->continua
|23/01/2026 - Marrese: Vicinanza agli operatori balneari e alle comunità colpite dal ciclone Harry
Le immagini e le testimonianze arrivate dagli stabilimenti balneari della costa Jonica Metapontina, duramente colpiti dal ciclone Harry, raccontano una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.
I danni alle strutture balneari sono ingenti, molte s...-->continua
|23/01/2026 - Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione
Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogio...-->continua
|23/01/2026 - Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti
Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità inte...-->continua
