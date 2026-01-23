La Garante regionale dei detenuti, delle vittime di reato, della salute e degli anziani, Tiziana Silletti e la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, hanno incontrato il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, per avviare e consolidare un percorso strutturato di collaborazione istituzionale, finalizzato a rafforzare la conoscenza della figura, delle funzioni e del ruolo del Garante allinterno dei Comuni della Regione Basilicata.







Nel corso dellincontro è stata condivisa limportanza di costruire una rete territoriale stabile e organizzata tra lUfficio delle Garanti e le amministrazioni comunali, in grado di intercettare in maniera tempestiva ed efficace i bisogni delle persone detenute, delle vittime di reato, degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone fragili e, più in generale, di tutti i cittadini che necessitano di tutela, ascolto e orientamento.







È stata inoltre espressa la comune volontà di promuovere specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte agli amministratori locali e al personale comunale, nonché di attivare tavoli di lavoro tematici, in collaborazione con ANCI Basilicata, per favorire il confronto, la condivisione di buone pratiche e il coordinamento degli interventi sul territorio.







Lincontro - hanno affermato le Garanti Silletti e Padula - rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di un modello di cooperazione istituzionale stabile e continuativo, orientato ad avvicinare le istituzioni ai cittadini, rafforzare la cultura dei diritti e rendere più efficaci e capillari le politiche di tutela delle fasce più vulnerabili della comunità lucana.



